LE PREVISIONI

BELLUNO Prima l'allerta per la neve, caduta super abbondante. Ed ora c'è il pericolo valanghe. L'attività valanghiva spontanea è prevista per lo più in quota, ma con la possibilità che ad essere interessate siano pure alcune strade, se esposte. Il manto nevoso, infatti, non si è ancora consolidato e il pericolo di distacchi è salito a grado 4 (forte) su una scala che va da 1 a 5. C'è instabilità su molti pendii ripidi, sono pericolosi i canaloni, i versanti aperti e le zone alla base che potrebbero essere interessate dalle slavine. Per chi volesse avventurarsi in gite con le pelli di foca ai piedi o con le ciaspe si suggerisce l'accompagnamento di professionisti della montagna nelle frequentazioni al di fuori del bosco.

IL PERICOLO

I distacchi avvengono anche a causa di un debole sovraccarico, come il passaggio di un escursionista. I distacchi interessano maggiormente i versanti ad Ovest dove gli scaricamenti potrebbero avvenire anche nelle ore serali. L'Arpav raccomanda, quindi, la massima prudenza in caso di frequentazione degli ambiti non controllati della montagna, consigliando di consultare il bollettino Neve e valanghe per avere informazioni aggiornate sulla situazione. Sta di fatto che, in seguito alle abbondanti nevicate del fine settimana, le condizioni di innevamento della montagna veneta risultano eccezionali. A 1500 metri di quota il manto nevoso raggiunge e supera quasi ovunque i 150 centimetri, mentre a 2000 metri, e in qualche località prealpina anche a quote inferiori, supera i 200 centimetri.

I PRECEDENTI

Si tratta di uno degli inizi di inverno più nevosi degli ultimi 10/15 anni, come ha spigato Arpav ieri in una nota, richiamando gli eccezionali inverni del 2013/14 e soprattutto del 2008/09, quando, come in questo caso, si ebbero ingenti nevicate già a partire dall'inizio di dicembre. Con le nevicate, però, non è finita. La Protezione civile è in stato di pre-allerta: si prevede per stamattina ancora neve fino a quote collinari. Sono attesi accumuli localmente fino a 10 centimetri sulle zone montane fino ai fondovalli prealpini, e sulla Pedemontana oltre i 400-600 metri di quota. Andrà meglio mercoledì, con cielo nuvoloso, ma possibilità nella notte di modeste nevicate sui monti. Precipitazioni assenti per giovedì, E venerdì in montagna potrebbe tornare il cielo sereno. D.D.D.

