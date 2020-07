LE PREVISIONI

BELLUNO In tutto l'Alto Bellunese, per la rete idraulica secondaria, oggi vige l'allerta maltempo diramata dal centro funzionale decentrato della protezione civile del Veneto. Fin da ieri è prevista la possibilità del verificarsi di rovesci e temporali localmente anche intensi. Il che potrebbe creare disagi al sistema fognario e lungo la rete idrografica minore. Viene pure segnalata la possibilità d'innesco di fenomeni franosi superficiali sui versanti e la possibilità d'innesco di colate rapide. Dunque l'attenzione rimane massima durante questi fenomeni, per quanti percorrono le strade della zona interessata all'allerta di grado giallo. Intanto gran lavoro ieri per Gianpaolo Bottacin che fa sapere d'essere intervenuto con varie videoconferenze dall'ufficio a Venezia. I contatti sono stati con la Prefettura di Belluno, i Vigili del Fuoco e i sindaci di Auronzo di Cadore e Canale d'Agordo per gestire nel migliore dei modi la situazione relativa al maltempo, circa il quale con i nostri tecnici della Protezione Civile e dei Servizi Forestali regionali e i volontari è stato in costante contatto da mercoledì sera. In particolare Bottacin, commentando con la sindaco, Tatiana Pais Becher, l'evento di Auronzo di Cadore, lo ha definito per la zona al pari di Vaia del novembre 2018 per drammaticità. «L'evento accaduto ad Auronzo - ha commentato Bottacin - è stato eccezionale perché abbiamo riscontrato 135 mm di pioggia dei quali 114 nell'arco di meno di due ore. Non si hanno riscontri passati di eventi del genere. Si pensi che la pioggia caduta il giorno di Vaia è stata di 117 mm ma nell'arco di 4 ore». Quello che è successo dunque potrebbe essere riconducibile non solo a grossa grandinata in quota, ma tronchi abbattuti, accompagnati dalla terra smossa dalle ceppaie con le radici all'aria, con il terreno non trattenuto da queste, potrebbero aver contribuito a creare l'effetto tappo. Elementi aggiuntivi che giustificherebbero l'impedimento dello scorrere dell'acqua e quindi, una volta saltati, si sarebbero verificate le valanghe di fango e detriti che hanno invaso il centro auronzano.

GG

© RIPRODUZIONE RISERVATA

