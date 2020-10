LE PREVISIONI

BELLUNO È previsto in miglioramento il tempo nelle prossime ore. Nuvoloso in pianura e parzialmente nuvoloso, con locali schiarite sui rilievi, dalle ore centrali nuvolosità in aumento da ovest, fino a cielo coperto verso sera. Le precipitazioni vengono indicate da Arpa Veneto quasi assenti, salvo qualche possibile debole pioggia in montagna; dalle ore centrali prime locali precipitazioni, via via più probabili e diffuse nel pomeriggio, sulle zone montane e pianura centro-settentrionale, poi in estensione specie in serata anche alla pianura orientale e meridionale. Quota neve attorno a 1800/2000 m. Le temperature minime sono in contenuto calo, le massime in lieve aumento in pianura, mentre sono in calo in montagna. I venti vengono indicati come moderati. Le previsioni per la giornata di domani indicano tempo ancora in parte instabile ma con instabilità in attenuazione dalle ore centrali; nuvolosità in calo con parziali schiarite nel pomeriggio. Previste precipitazioni diffuse fino al mattino sulle zone centro settentrionali e montane, dove la probabilità sarà alta (75-100%), e più sporadici sulle zone meridionali, con probabilità medio-bassa (25-50%); poi dalla mattinata i fenomeni saranno in esaurimento, con locali fenomeni residui sulle zone montane e della pianura nord orientale nel pomeriggio.

