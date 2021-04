Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LE PRESSIONIBELLUNO «Astenersi dal dare esecuzione alla procedura della gara», «il congelamento è quantomai opportuno se non addirittura doveroso». Queste alcune delle frasi incriminate scritte nero su bianco nelle lettere indirizzate a Belluno e alla referente unica del procedimento per la gara del gas in provincia, la dipendente del Comune di Belluno, Maura Florida. Sono riportate nelle accuse formulate dalla Procura, al termine delle...