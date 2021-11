Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LE PREOCCUPAZIONIBELLUNO «Un anno fa eravamo pronti ad aprire le piste. Anzi corregge subito il lapsus Renzo Minella membro del consiglio regionale dell'Anef Veneto saremmo stati pronti». Ai primi di novembre del 2020, quindi, era già nevicato, ma per le restrizioni imposte dal Covid non si poteva sciare. Ora che il protocollo redatto dal Comitato tecnico scientifico permette, con il rispetto di alcune norme, il via alla stagione...