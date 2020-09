LE PREFERENZE

PADOVA Le elezioni regionali sono rimaste le ultime, insieme a quella per il sindaco, dove si vede chi ha i voti in tasca. Non stupisce pertanto che i pretoriani della lista Zaia, siano stati portati avanti dal simbolo, ma bisognava anche scrivere il nome.

Fabrizio Boron con 6.574 voti, Luciano Sandonà con 6.009, Elisa Cavinato con 4.361 e Giulio Centenaro con 4.141, hanno portato oltre 21mila voti al presidente riconfermato.

Per dare l'idea dell'affermazione bisogna pensare che la Lega qui ha eletto un solo consigliere, Roberto Marcato con 11.660 voti. Record veneto assoluto. E sono ancora pochi perché il lockdown non gli ha permesso di fare campagna elettorale nelle piazze come piace a lui.

Un abisso lo separa dal primo dei non eletti, Giuseppe Pan, assessore uscente ad Agricoltura caccia e pesca. Che probabilmente con i suoi 5.039 voti verrà ripescato ma non gli basteranno per confermarsi in Giunta. Nel derby interno fra le correnti leghiste Flippo Lazzarin il commissario provinciale la cui candidatura ha fatto discutere si è fermato a 4.825 e Paola Ghidoni, supportata da Ostellari ne ha presi 2.707.

In Fratelli d'Italia anche qui netto il distacco di Soranzo (5.858 voti) da tutti gli altri. Elisabetta Gardini che ha un cursus invidiabile, già consigliere regionale, poi deputata ed europarlamentare, si è fermata a 3.217. Delusione anche per Massimo Campagnolo fermo a 2.485.

In Forza Italia l'expoit della Venturini è storico: 6.559 voti, battendo il sindaco di Campodarsego, Mirko Patron che ne ha presi 4.227 e uno come Vincenzo Gottardo (3.604). Fine della parabola per Maurizio Conte, 2.807 l'ex segretario provinciale della Lega, passato in Fi. Flop completo per Katia Noventa, che ha preso 200 voti.

CENTROSINISTRA

Analizzando i voti presi dal centrosinistra si nota una drammatica spaccatura all'interno del partito democratico. Il segretario regionale Luigi Bisato, sindaco di Noventa, supportato da molta parte del partito, è stato battuto da Vanessa Camani. Il risultato parla di 6.187 voti contro 5.044. Un fenomeno quello della Camani che va messo in relazione al desiderio di cambiamento dentro il partito. Non a caso le tre prime classificate a Padova, Verona (Bigon) e Venezia (Zottis) sono donne. Buon risultato per la sardina Pietro Bean con 3.597 voti e del discusso Stefano Artuso, 1.350 voti.

Dentro il Veneto che vogliamo per emergere Elena Ostanel ha dovuto impegnarsi a fondo, prendendo 4.488 voti. Un successo che premia soprattutto Coalizione civica il movimento composto da forze di sinistra e ambientalisti che ha avviato un percorso singolare di ritorno alla responsabilità in prima persona dei cittadini nella cosa pubblica. Famose le loro assemblee per decidere la linea quando si trattò di adottare Lorenzoni e poi di allearsi con Giordani. Francesco Miazzi forte a Monselice è arrivato secondo con 3.059 preferenze, precedendo l'ex sindaco di Ponte S. Nicolò Enrico Rinuncini. Male l'ex assessore Marco Carrai fermo a 965 voti.

5 STELLE

I grandi assenti dal panorama sono i 5 Stelle. Non è bastata la performance di Simone Borile, l'ex candidato sindaco che ha collezionato 597 preferenze seguito da Flavio Pinton con 563.

MOVIMENTO 3V

Vaccini vogliamo verità molti non sapevano nemmeno che esistesse a parte le manifestazioni contro gli obblighi di legge. Ebbene hanno raccolto in provincia 6.709 voti, candidando Paolo Girotto che ha preso 1.028 voti.

Mauro Giacon

