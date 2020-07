La regola fondamentale per rispettare le misure anti-Covid 19 è quella della prenotazione, almeno per gli eventi principali in piazza XX Settembre: tutti gli eventi in piazza sono infatti gratuiti con prenotazione obbligatoria al +39 375 592 8824, fino a un massimo di duecento posti a sedere, rigorosamente distanziati.

Le associazioni che partecipano al progetto e organizzano i propri eventi nell'arena della piazza cittadina possono contare su alcuni servizi base quali gestione prenotazioni e reception, safety e security, pulizia e custodia bagni, pulizia e sistemazione sedie, sanificazione prima di ogni evento. Diverso il caso per gli eventi minori organizzati in altri siti, alcuni su prenotazione e altri no. Per quanto riguarda il Cinema sotto le stelle di Cinemazero, nell'area di piazza Calderari dietro la sede municipale, garantito il distanziamento di un metro fra uno spettatore e l'altro, con l'eccezione di familiari e congiunti, mentre per facilitare gli ingressi è stata attivata per ogni spettacolo la prevendita on line, che permetterà di saltare le code, evitando di compilare in cassa il modulo di raccolta dei dati, che conserverà per quindici giorni le principali informazioni sugli spettatori. Una serie di limitazioni e accorgimenti che sono però necessari a garantire le manifestazioni che segnano comunque un ritorno alla vivacità della città.

