Le politiche urgenti per il bene comune richieste a gran voce: dibattito a Cavarzano

IL CONFRONTOBELLUNO Votato si è votato. E dopo? Le Acli si fanno la domanda e provano anche a dare una risposta. Con una serata ad hoc, in programma per domani, alle 20.30, nella saletta della biblioteca parrocchiale di Cavarzano. A interpretare il voto ci saranno Lino Dall'Agnol e Gaetano De Benedictis, che già prima del 4 marzo avevano curato per le Acli bellunesi una serata di istruzioni sulla scheda e sulla legge elettorale.«La lettura dei risultati elettorali evidenzia quali promesse abbiano fatto più presa tra gli elettori - anticipa...