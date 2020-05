LE POLEMICHE

VENEZIA Si alza la tensione sul fronte dei trasporti pubblici, sul fronte delle proteste e dello scontro politico.

I passeggeri e i pendolari necessitano di collegamenti per raggiungere il posto di lavoro, ma il distanziamento sociale non consente all'azienda di produrre più corse. E così, dopo giorni di lamentele da parte dell'utenza, ieri mattina è stata la volta dei dipendenti.

IL CORTEO

Circa duecento lavoratori si sono dati appuntamento a Ca' Farsetti tra le 10 e le 13 per far sentire la loro presenza al Comune, il datore di lavoro, affinché la situazione migliori. Un corteo pacifico, rispettoso dei distanziamenti sociali, che si è spostato sul ponte di Rialto da cui, al passaggio dei colleghi al lavoro, è partito un applauso, prontamente ricambiato da bordo con l'attivazione delle sirene. La manifestazione, però, non era né annunciata né autorizzata dall'autorità di pubblica sicurezza. La questura, che ha seguito l'ordine pubblico (dove non ci sono stati problemi) ora dovrà identificare i partecipanti attraverso le immagini delle telecamere di sicurezza per identificare i protagonisti del corteo.

Tante tuttavia le considerazioni da parte di chi lavora: «C'è grande preoccupazione che il Comune possa pensare di sostituire le linee con i privati, taxi o Alilaguna che sia, siccome ci han tolto 11 milioni, pari a una linea, non vorremmo che andassero a soggetti privati», ha spiegato un dipendente. Un altro preposto al comando spiega: «Il nostro è un servizio sociale, l'anziano o il disabile che devono andare a far le spese non possono fare i ponti, non è come la terraferma, questa è una città diversa».

«Sono deluso - racconta un duipendente - dal fatto che in un primo momento Actv abbia vietato ai suoi 2484 dipendenti di utilizzare misure di protezione per non creare allarmismi per poi, quando i dispositivi sono diventati obbligatori, avere scarsi e pessimi rifornimenti. Sono deluso dai tagli al servizio che Actv ha messo in atto (sotto consiglio di quale carica politica?). Noi lavoratori nel servizio di navigazione ci siamo ritrovati ad avere una turnistica molto pesante, privi di un bar o ristorante dove poter consumare una pausa pranzo/cena e con l'impossibilità di poter usufruire di una mensa aziendale. Ci siamo quindi ritrovati a dover mangiare in salette adibite a sosta che non ho mai visto sanificare. Resto rammaricato anche del fatto che per tutto il periodo della Fase 1 l'azienda non ci ha mai tutelati attraverso controlli di temperatura corporea, né con screen test, né con test sierologici».

L'INCONTRO

Alessandro Mazzoleni, rappresentante sindacale della Sgb, non in azienda, racconta l'incontro di quasi due ore avvenuto con l'assessore alle risorse umane del Comune Paolo Romor: «Ci hanno ricevuto in cinque, loro dicono che la situazione è drammatica e si rischia il default. Per noi però pare una forzatura per avere più soldi dal Governo o farsi belli tra un mese in campagna elettorale aggiungendo in quel momento le corse. I soldi della Legge speciale son finiti mangiati dal Mose, il Casinò è in perdita, chi è rimasto a finanziare il Comune è l'Actv. Ma non è possibile che si arrivi a problemi di sicurezza e di persone che se la prendono con il personale perché non può salire».

Determinata la risposta di Romor: «Se mantenessimo le corse che c'erano prima del virus avremmo due mesi di tempo prima di portare i libri in tribunale e far perdere il lavoro ai dipendenti. Le corse attuali sono il massimo che l'azienda può permettersi per passare la nottata consentendo di arrivare fino a quando l'economia non ripartirà».

Romor ha preferito non entrare nel merito di previsioni: «Su cosa succederà tra tre, sei, otto mesi non ha senso parlare, certo è che la nostra volontà è quella di preservare i posti di lavoro, perché la cassa integrazione è reversibile, mille licenziamenti no. Le difficoltà portano ad annebbiare pensieri, penso che sarebbe folle pensare alla campagna elettorale, è chiaro invece che stiamo dando il massimo».

LAMENTELE E ACCUSE

Intanto proseguono le lamentele a macchia di leopardo. Dalla terraferma continuano a girare foto di gente ammassata all'interno di alcune linee di bus, come il 4L. Dalla navigazione non si arrestano le proteste di chi rimane a terra, come la ventina di persone che attorno alle 12 non ha potuto montare sulla tratta Lido-Sant'Elena. Mentre anche i pendolari di Burano chiedono più mezzi per raggiungere Venezia. Un'altra stoccata arriva dal Pd veneziano, che accusa l'amministrazione comunale su più punti: «Esprimiamo forte preoccupazione per le dichiarazioni dell'assessore alle partecipate del Comune di Venezia sulla volontà di aprire la strada alla collaborazione con i privati per affrontare il tema del trasporto pubblicoIl trasporto pubblico locale è e deve rimanere pubblico. Il Comune e l'azienda devono richiamare in servizio i lavoratori e usare tutti i mezzi a disposizione per affrontare l'emergenza con il massimo delle garanzie di sicurezza possibili. E solo se poi questo non bastasse si potrà riflettere su un coinvolgimento dei privati. Il Governo ha già in previsione di stanziare degli appositi fondi per il sostegno del trasporto pubblico locale, ma intanto il Comune può attivarsi per chiedere alla Regione Veneto i fondi tagliati a Venezia e può rinunciare ai fondi della manovra Zappalorto».

Tomaso Borzomì

