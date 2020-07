LE POLEMICHE

VENEZIA Le categorie economiche esprimono una forte sofferenza per l'annullamento dello spettacolo pirotecnico. «Pur comprendendo le motivazioni legate ai nuovi sviluppi dell'emergenza sanitaria in atto, non possiamo che esprimere preoccupazione per la ricaduta negativa sul tessuto economico della città a seguito dell'annullamento dello spettacolo della festa del Redentore - dichiara Roberto Magliocco, presidente di Confcommercio Ascom Venezia -. Questa ulteriore sofferta decisione mette in ginocchio le attività della città e contribuisce ad aumentare il pessimismo sul futuro».

CONTESTAZIONI

Non è da meno il presidente dell'Associazione veneziana albergatori, Vittorio Bonacini che giudica la decisione del sindaco Brugnaro un altro duro colpo all'economia turistica di Venezia. «Ci rendiamo conto che il sindaco, da primo cittadino e responsabile sanitario della città, sia chiamato ad adeguarsi alle ordinanze della Regione. Purtroppo però questa decisione mette la pietra tombale su un evento che stava rappresentando una boccata d'ossigeno, seppur modesta, per gli albergatori della città che ora invece dovranno fare i conti con nuove cancellazioni per il prossimo fine settimana. Confidiamo sulla sensibilità del governo, affinché preveda un ristoro finanziario, destinando aiuti economici al settore turistico e in particolare alle città d'arte, che in questa fase sono le più penalizzate».

Per il fine settimana del Redentore si sarebbe registrata un'occupazione superiore al 40%: un risultato che non si può paragonare alle precedenti edizioni ma che avrebbe rappresentato comunque una significativa ripresa.

Meno duro invece il direttore dell'Aepe, Ernesto Pancin. «Con dispiacere registriamo questa sofferta decisione del sindaco di annullare i fuochi del Redentore afferma Pancin È prevalsa la prudenza. Ci eravamo impegnati moltissimo per cercare di dare impulso alla notte famosissima. Purtroppo i tempi sono ancora difficili e francamente forse è giusto garantire ciò che è stato fatto finora per la sicurezza e l'aspetto sanitario. Cercheremo comunque di dare vita alla città nei plateatici dei nostri esercizi, compatibilmente con le regole, e spero prevalga la voglia di uscire e festeggiare ugualmente questa festa tanto amata dai veneziani».

Sul campo politico se il presidente della Muncipalità di Venezia Murano Burano Giovanni Andrea Martini, candidato sindaco della lista civica Tutta la città insieme, plaude la decisione del sindaco per evitare di mettere «a repentaglio la salute collettiva e anche la ripresa di tante attività che un po' alla volta e con tanta difficoltà stanno ripartendo», una netta bocciatura viene da Pier Paolo Baretta, candidato sindaco di Venezia e sottosegretario all'economia.

«Ridimensionare di fatto la festa del Redentore dichiara Baretta - dopo averla invocata come occasione di rilancio turistico conferma il modo approssimativo con il quale si sta gestendo la città. Annunci e smentite, superficialità e propaganda continui e imbarazzanti».

PERSA UN'OCCASIONE

«Brugnaro ha dovuto finalmente prendere atto che si rischiava troppo dal punto di vista sanitario, come noi e molti altri avevano sottolineato in più occasioni afferma Giorgio Dodi, segretario comunale del Pd Se avesse considerato la realtà dei fatti fin da subito, avrebbe avuto tutto il tempo per organizzare iniziative in totale sicurezza e senza correre inutili rischi, ma ancora una volta il sindaco ha perso un'occasione, preferendo andare avanti per la propria strada, contro ogni evidenza e il risultato è un danno d'immagine per la città e un danno economico per gli operatori. Avevamo chiesto di avviare un dibattito in città per immaginare soluzioni diverse, ad esempio realizzando nei diversi campi di Venezia dei momenti di aggregazione affidati a diverse realtà attive nel territorio, coinvolgendo anche la terraferma. Insomma, una festa diffusa più facile da gestire per i flussi e per le regole del distanziamento fisico e che avrebbe avuto anche il risultato di sostenere il mondo dello spettacolo dal vivo». (d.gh)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA