LE POLEMICHE

TREVISO La coltre bianca caduta copiosamente nella notte tra domenica e lunedì ha portato in dote una lunga serie di difficoltà ai trevigiani diretti a lavoro lunedì mattina. Centinaia di segnalazioni furenti sono piovute fin dalle prime ore della giornata sui social e agli indirizzi mail delle pubbliche amministrazioni, con utenti che hanno pubblicato foto di strade ricoperte di neve e veicoli fuori strada. La Provincia dal canto suo da diversi giorni aveva già attivato il Piano neve, come tutti i Comuni. Ma questo non è bastato a evitare code e rallentamenti, in particolare sulle arterie secondarie. «I mezzi spargisale hanno iniziato a preparare i 1.200 chilometri di strade provinciali già sabato e hanno proseguito per tutto ieri ha commentato Stefano Marcon, presidente della Provincia. Le quaranta ditte che operano in convenzione sono state attivate tutte. Sinora sono stati sparsi oltre mille quintali di sale». Ieri sono inoltre stati potenziati anche i mezzi di soccorso, con 21 veicoli messi a disposizione del Suem dai gruppi di volontari su tutto il territorio.

L'ATTIVAZIONE

«È stata una nevicata straordinaria che ha coinvolto l'intera Provincia, dalla Pedemontana alla pianura ha spiegato Marcon. Qualche disagio in mattinata lo reputo una cosa fisiologia. La situazione di emergenza era rientrata alle 12, per cui i problemi sono stati contenuti. Incidenti gravi non mi risulta ci siano stati. Se questi disagi fossero durati più giorni, allora sarebbe stato un vero problema. Ma tutto si è risolto in mezza giornata. Ci siamo attivati da subito, dopo esserci messi in moto già nei giorni scorsi vista la previsione di nevicata. Il Piano neve era attivo già da sabato, con gli spargisale prima e i mezzi spazzaneve poi. L'invito è sempre lo stesso: massima prudenza, anche perché con le restrizioni dei vigenti decreti anti Covid ci sono meno auto del solito e il rischio della formazione di ghiaccio è più alto. I nostri uomini e la Protezione civile stanno operando da giorni senza sosta. Invitiamo inoltre a non muoversi senza catene o gomme termiche: alcuni mezzi e automobilisti sprovvisti di tali dispositivi stanno causando ritardi nelle operazioni di pulizia e messa in sicurezza».

GLI ACCORGIMENTI

Il Piano neve provinciale ha visto gli spargisale preparare i 1.200 chilometri di strade provinciali dal giorno di Santo Stefano, proseguendo nella giornata di domenica. Lunedì alle 4 sono entrate in azione le lame spazzaneve per liberare le strade, proseguendo per tutta la giornata di ieri con le 40 ditte convenzionate. Alcuni danni sono stati provocati dal vento forte che ha causato la caduta di alcuni alberi. Anche se le temperature sembrano alzarsi, l'allerta rimane ancora alta, specie per il rischio valanghivo sulle Prealpi. Nella giornata di ieri inoltre il Suem 118 ha attivato tutte le associazioni di volontariato che sul territorio mettono a disposizione mezzi di soccorso. Croce rossa, Croce verde, Croce azzurra e gli altri enti hanno raccolto 21 veicoli tra ambulanze, automediche e mezzi speciali tenuti a disposizione in caso di bisogno, per poter procedere nei soccorsi anche in condizioni meteorologiche avverse e con importanti precipitazioni. A Follina un paziente è stato recuperato con il fuoristrada medicalizzato in forze al Suem di Crespano del Grappa per garantire l'intervento in sicurezza.

Daniele Quarello

