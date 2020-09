PORTO

MESTRE Dopo anni di inerzia si tornano a scavare i canali portuali, che nel frattempo senza manutenzione ordinaria si sono interrati creando gravi danni all'operatività dello scalo, e gli ambientalisti gridano allo scandalo: «Si scava ancora il canale dei petroli. Fanno diventare la laguna un braccio di mare» affermano Michele Boato e Maria Rosa Vittadini, capilista Per Mestre e Venezia Ecologia e solidarietà per i quali la soluzione è, invece, un'altra: «Per riequilibrare la laguna basta grandi navi e petroliere, solo strutture galleggianti a mare. Per la ministra dei trasporti De Micheli, che avvalla e finanzia l'azione del porto, e per tutte le forze politiche sembra non esistano le leggi speciali, il Piano Ambientale (Palav) e quello Morfologico della Laguna».

Che significa strutture galleggianti in mare?

Boato e Vittadini ricordano che «dal 1973 tutte le leggi prevedono l'allontanamento dalla laguna delle grandi petroliere», e i due ambientalisti sostengono che, come hanno ribadito in passato Comune e ministero dell'Ambiente, «basta collocare in mare una boa galleggiante (si può anche affittare, come si fa all'estero) collegata all'entroterra con una pipeline» vale a dire una tubatura posata sul fondo del mare della laguna capace di far giungere i carburanti in terraferma.

In secondo luogo «dal 1993 il Piano Morfologico della laguna (in sintonia col Piano regionale del 1995) prevede l'estromissione delle grandi navi dalla laguna e la riduzione di profondità del canale dei petroli, dalla bocca di Malamocco alla darsena di S. Leonardo, da 15 a 12 metri».

A questo proposito, in realtà, gli escavi che sta avviando l'Autorità di sistema portuale del mare Adriatico settentrionale (Adspmas) servono a riportare le profondità a 11,50 metri come previsto dal Piano regolatore portuale, quindi ben distante dai 15 metri citati da Boato e Vittadini che, comunque, denunciano che «manca, alle forze politiche e al porto, la consapevolezza della gravità del processo in corso di erosione e distruzione della laguna che si sta trasformando in un braccio di mare».

In questo caso la soluzione proposta è quella di «avviare finalmente le strutture per portare in mare le grandi navi non compatibili con la salvaguardia e l'equilibrio dell'ecosistema lagunare. Strutture che possono essere sperimentali e modulari per possibili adeguamenti nel tempo». (e.t.)

