VENEZIA Oltre 400mila euro dati per aiutare 246 famiglie e 29 piccole e piccolissime imprese messe in ginocchio dalla pandemia. Molte di queste di San Donà e Mirano. I primi sei mesi di attività del Fondo di Comunità istituito dalla Diocesi di Treviso hanno raggiunto risultati inaspettati. Partendo da un deposito iniziale di 550mila euro arrivati dall'8 per mille, e poi implementato con altri 103.570 euro di donazioni, la Diocesi è riuscita a fornire un piccoli aiuto a tante persone in difficoltà. Le 246 famiglie aiutate racchiudono tutte le aree della Diocesi: 94 a Treviso, 39 nella zona di San Donà, 31 nel Miranese, 38 nella Pedemontana, 44 nella castellana. Questi gli importi distribuiti: 69.408 euro (su 80.430 richiesti) nella castellana; 52.515 euro(su 65.083 euro) nel miranese; 59.875 euro (su 74.823 euro) nella Pedemontana; 74.200 euro (su 102.347 euro) nel sandonatese; 141.250 euro (su 205.334 euro) a Treviso. Il profilo delle famiglie aiutate è variegato: il 70,2% sono italiane e il 29,8% straniere; la fascia d'età più in difficoltà è quella tra i 31 e i 50 anni; solo il 38% è rappresentato da disoccupati, tanti (il 25,5%) nonostante un lavoro con contratti a tempo indeterminato ha avuto bisogno di un aiuto sopratutto per pagare l'affitto (21,8%) e fatture relative a bollette e spese per la casa (26%).

«Siamo partiti - spiega il vescovo Michele Tomasi - con un fondo di 550mila euro ricavato dall'otto per mille. Abbiamo aiutato 246 famiglie e 29 piccole aziende. Un aiuto concreto, per aiutare a pagare le pendenze di chi era in difficoltà. Abbiamo constatato una grande dignità anche nei momenti più difficili. Le richieste si sono sempre limitate esattamente alle cifre di cui avevano bisogno. In tanti le hanno restituite anche se non era richiesto, rimettendole così a disposizione del fondo per aiutare anche altre persone». Chi vi ha chiesto aiuto? «Famiglie, non solo straniere ma tante italiane: chi aveva bisogno di un aiuto per l'affitto, chi per saldare alcuni conti. Poi tanti lavoratori che attraversavano un momento di difficoltà».

Il profilo delle famiglie aiutate dalla Diocesi rivela infatti che nella metà dei casi sono coppie con figli a carico: un profilo di famiglia normale e non particolarmente vulnerabile sulla carta. Così come la fascia d'età non è solo quella degli anziani, anzi i più bisognosi hanno fra i trenta e i 50 anni. «Le risorse economiche - conclude Tomasi - e umane impiegate nel progetto sono espressione di un territorio che nella concretezza si adopera affinchè nessuno resti indietro. E' nostro desiderio pertanto esprimere un sentito grazie a parroci e sindaci , unitamente a chi si è impegnato direttamente nel progetto, perchè il frutto più bella è la consapevolezza che la responsabilità, la solidarietà e il lavoro di comunità sono il vero antidoto alle logiche della indifferenza e dello scarto». (pc)

