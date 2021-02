«Le persone anziane non devono essere messe disagio a causa delle code e quindi delle attese che si stanno verificando per accedere a dei servizi essenziali».

Questa la decisa presa di posizione dei rappresentanti di Capla del Friuli Venezia Giulia, coordinamento delle associazioni unitarie dei pensionati del lavoro autonomo che conta in regione oltre 80mila soci pensionati fra le tre categorie di lavoratori che comprendono sette associazioni di anziani nel comparto dell'agricoltura, commercio e artigianato (Coldiretti,50&Più Confcommercio, Fipac Confesercenti, Cia, Anap Confartigianato, Cna Pensionati e Anpa).

«In questi giorni afferma infatti il presidente di Capla Fvg, Sergio Cozzarini - ci giungono sempre più segnalazioni da parte dei nostri associati delle lunghe code e delle attese che gli anziani sono costretti a fare per accedere agli uffici postali e alle farmacie. Non è tollerabile - continua Cozzarini - che per dei servizi essenziali degli ottantenni debbano aspettare anche un'ora e magari all'aperto, al freddo, per prenotare un vaccino, dove magari la data dell'appuntamento è dopo oltre un mese. Le Poste - conclude il presidente - sono un problema cronico che non può essere affrontato solo dai sindaci, ma ci deve essere una volontà ampia e convinta per risolvere il problema».

Al proposito, va evidenziato come Capla Fvg appoggi l'iniziativa di mobilitazione di Anci e Federsanità che vede queste due associazioni impegnate da tempo sul tema dei disservizi postali.

