OPPORTUNITA' DI RIPRESA

MESTRE Si va rapidamente verso il Natale. Di colpo scopriamo che mancano poco più di due settimane, che statene certi - passeranno in un soffio. Insomma, è adesso, per pasticcerie e bar, il momento di mettere fieno in cascina, come si dice, cioè di recuperare almeno in parte quanto è andato disperso, in questo anno infausto, prima con i due mesi di lockdown totale in primavera, poi con le restrizioni: chiusura alle 18 e impossibilità di consumare al banco dopo le 15. La prima confermata, la seconda stralciata, ed è già qualcosa.

Salvatore Raia ha 35 anni, è napoletano, ma vive a Venezia da quando ne aveva dieci, qui ha fatto scuola e gavetta fra il ristorante stellato da Fiore a Venezia e la pasticceria Pettenò a Mestre. Da nove anni ha avviato la sua insegna nel quartiere Altobello, a due passi dalla chiesa della Madonna Pellegrina, zona un po' defilata e non facilissima, una scelta coraggiosa («Anche perché qui gli affitti sono più abbordabili e per cominciare non potevo accollarmi spese eccessive»), avvio faticoso, poi pian piano ha funzionato la qualità, il passaparola e, in fondo, anche il vantaggio dopo la chiusura della storica Partenopea in viale Garibaldi di essere rimasto l'unico depositario, in centro città, della pasticceria napoletana e, in genere, del sud, amatissima ovunque e, naturalmente, anche a Mestre: pastiere, babà, cassatine, raffiuoli, pasticciotti, delizie al limone, la lista delle golose specialità è lunga e dolcissima. Un po' meno dolce l'andazzo di questi ultimi mesi: «Per quanto ammette Salvatore rispetto ai bar classici, cioè senza prodotti di pasticceria e ai ristoranti noi ci possiamo ritenere fortunati. Ed è una fortuna avere anche spazi a sedere all'esterno».

MARATONA DI NATALE

Salvatore, che ha un progetto per raddoppiare la sua attività («Abbiamo già fatto il restauro di alcuni locali in centro, purtroppo al momento siamo fermi perché, visto il periodo, avevamo chiesto alla proprietà di venirci incontro con l'affitto, ma per adesso non ci sentono»), intanto ha iniziato la maratona di Natale, che ogni anno parte dal dolce delle feste per eccellenza, il panettone: «Quest'anno la novità sarà il panettone alla mela Annurca, tipica della Campania, che comincerò a produrre questa settimana». Poi gli Struffoli, dolce natalizio tipico della sua città i Mostaccioli e la Pasta Reale che a Napoli chiamano lo zucchero di Natale. Ma quest'anno punterà molto sul cioccolato, soprattutto sull'oggettistica natalizia.

Nel cuore della città, invece, non si nasconde la soddisfazione per un andamento degli affari soddisfacente. Almeno nel caso della Pasticceria Bido: «Nonostante tutto dice Francesca, ormai da vent'anni titolare dell'insegna assieme al marito Alvaro, il pasticcere le cose per noi stanno andando bene. Dopo i due mesi di stop di marzo e aprile, la ripresa c'è stata, la città ha risposto. La limitazione degli orari nelle ultime settimane ci ha un po' rallentato ma ce la stiamo cavando bene e da quando è stato tolto il divieto di consumare al banco dopo le 15, le cose sono ancora migliorate. L'unica fatica è cercare di gestire il flusso della clientela perché non tutti sono disciplinati e rispettosi delle distanze e del numero di persone che possiamo accogliere contemporaneamente nel locale. In troppi non si pensano proprio e dobbiamo contenerli».

DI NUOVO IN CENTRO

E Francesca concorda sul fatto che, dopo la serrata di primavera, la città abbia mostrato un'insolita vitalità: «Certamente c'era tanta voglia di uscire ma credo anche che le limitazioni imposte ai centri commerciali abbiano fatto in modo che la gente si riabituasse a vivere il centro».

E, con il Natale in arrivo, le prospettive sono decisamente incoraggianti: «Anche se non ci saranno le tradizionali animazioni in centro, noi in questo Natale crediamo molto, anche perché la piazza è bellissima come mai e dobbiamo dire che l'amministrazione ha fatto davvero un gran lavoro. Da parte nostra metteremo in campo il meglio della produzione, quattro tipologie di panettoni e pandoro artigianali, e le nostre tradizionali creazioni di cioccolato».

Il tutto in attesa di potersi finalmente allargare negli spazi dell'ex negozio di abbigliamento adiacente: «Aumenteranno i posti a sedere e inaugureremo anche una piccola proposta di piccola cucina, inizialmente limitata al pranzo e all'aperitivo serale, poi si vedrà. Asl e Comune ci hanno già dato il via libera, ora siamo in attesa che anche la Sovrintendenza alle Belle Arti approvi il progetto».

