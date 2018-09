Le passioni: caccia, Inter e famiglia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA VITTIMAFONTANAFREDDA Abitava a Nave di Fontanafredda Alessandro Coltro. Ma la sua città, quella dove era nato il 9 aprile del 1970 e dove trascorreva il tempo libero con gli amici di sempre, era Sacile. Frequentava poco la frazione di adozione dove era arrivato più di dieci anni fa. Assieme alla moglie Emanuela e alla piccola figlia abitava non distante dalla chiesa di Sant'Antonio abate in una villetta. Poi, dopo la separazione e la vendita dell'immobile, si era trasferito in via Lirutti in uno degli appartamenti al secondo piano della...