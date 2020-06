Una decina di proposte per ragazzi concordate con il Comune, altre libere. Mirano offre di tutto: dai classici centri estivi in città a quelli all'insegna della natura, della campagna e dello sport, tutti per quanto possibile all'aria aperta, dopo mesi di clausura. Si affacciano anche le prime proposte parrocchiali, nell'impossibilità di riproporre i classici Grest, con i circoli Noi in campo a Campocroce e in duomo (singole giornate da trascorrere insieme per età).

Ecco il dettaglio. Centro estivo Paradise of heart. Equitazione, laboratori creativi, ballo country in via Caltana 215. Fascia di età: 6-15 anni. Tutti i giorni feriali dalle ore 8 alle 12.30, pranzo escluso. Info: 338.5993154. Centro estivo Cooperativa Agorà. Attività creative e giochi in gruppo. Fasce d'età: 3-6 anni alla scuola d'infanzia Wolf Ferrari dal 22 giugno al 28 agosto dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 13, 6-11 anni alla scuola primaria Azzolini da lunedì 6 luglio a venerdì 28 agosto, dalle 8 alle 13. Costo settimanale 85-90 euro, pranzo escluso. Info: www.cooperativaagora.it/centri-estivi-2020. Centri estivi Arcadia. Laboratori creativi, giochi, sport, aiuto compiti. 5-12 anni. Dal 15 giugno al 31 luglio presso Istituto Giuseppini del Murialdo. Orario: 8.30-14.30. Costo di 70 euro a settimana. Kids Summer Fun. Attività ludico-creative in lingua inglese organizzate da Oxford School of English. 6-12 anni e mezzo. Dal 22 giugno al 3 luglio con orari diversi per fasce d'età dalle ore 8.30 alle 12.30. Info: 327.6640590. Laboratori estivi Bosco del Parauro. Attività di conoscenza della natura e dell'ambiente attraverso gioco, osservazione diretta e attività manuali con laboratori dell'Associazione Napea. 3-6 anni e 6-11 anni. Orari 8-12.30, 8-14.30, 8-16. Info: 340.7874065. Centro estivo U.S. Zianigo. Attività motoria e sportiva, giochi, attività didattiche e di relax. 6-14 anni. Dal 15 giugno al 31 luglio, da lunedì a venerdì, orario 7.45 alle 13.30 al campo sportivo e scuola Alfieri di Zianigo. Costo 90 euro a settimana. Centro estivo Barizza. Attività di sport, gioco, natura, avventura e selvaticità. Dall'8 giugno all'11 settembre, 7.30-16.45 presso l'area comunale boschiva fluviale Nati Novi ai Mulini di Sopra. Posti disponibili solo per agosto e settembre, info 344.2298344. (f.deg.)

