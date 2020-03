LE PARROCCHIE

BELLUNO Anche la Parola di Dio diventa social, in un momento in cui non si possono celebrare messe a causa del virus che ha costretto governatori e amministratori ad emanare ordinanze per interrompere ogni attività che prevede un'affluenza e agglomerato di più persone.

A SEDICO

Don Sandro Gabrieli e don Mirko Pozzobon da Sedico hanno creato, ancora prima dell'emergenza del Covid-19, un gruppo WhatsApp per i parrocchiani interessati ad approfondire temi liturgici o per prepararsi alla funzione domenicale. Un gruppo che sta prendendo sempre più piede e che si è dimostrato, è il caso di dire, provvidenzialmente molto utile nell'ultima settimana, in cui non si sono potute celebrare messe. «Nelle nostre parrocchie, da poco è nato un gruppo WhatsApp raccontano i due sacerdoti di Sedico, don Mirko e don Sandro - come strumento per l'animazione delle liturgie. In questa particolare situazione ci ha permesso di condividere la liturgia della Parola con i parrocchiani facendoci sentire, nonostante l'impossibilità di incontrarci fisicamente, spiritualmente vicini». In brevi messaggi registrati si poteva, così, ascoltare i brani della Bibbia e del Vangelo della giornata e, a turno, un commento della giornata, una piccola omelia.

A BORGO VALBELLUNA

Anche a Borgo Valbelluna don Luca Martorel, proprio ieri ha inviato alcuni messaggi ai gruppi parrocchiali e al Consiglio parrocchiale in cui comunicava che «domenica alle 8 celebrerò la messa a Stella Maris (al fronte a oltranza e senza paura... come don Camillo)», aggiungendo una delle pagine più emozionanti della storia del cinema, ovvero lo spezzone del film in cui proprio don Camillo (noto personaggio della saga di Giovannino Guareschi) affronta con fede e con fiducia l'allvione del Po a Brescello. Il film, Il ritorno di don Camillo riprese effettivamente l'alluvione degli anni 50, e nel capolavoro del 1953 del regista Julien Duvivier, a causa delle forti e prolungate piogge, la tanto attesa alluvione arriva, ed è tremenda. Don Camillo resta sulla torre campanaria, che svetta sul paese completamente allagato, e da là manda un messaggio di conforto e di speranza alla popolazione sfollata. «Fratelli miei, sono addolorato di non poter celebrare l'ufficio divino, ma sono vicino a voi per elevare una preghiera verso l'alto dei cieli recitava Fernandel -. Non è la prima volta che il fiume invade le nostre case, un giorno però le acque si ritireranno ed il sole ritornerà a splendere. Allora ci ricorderemo della fratellanza che ci ha unito in queste ore terribili e con la tenacia che Dio ci ha dato ricominceremo a lottare perché il sole sia più splendente, perché i fiori siano più belli e perché la miseria sparisca dalle nostre città e dai nostri villaggi. Dimenticheremo le discordie e quando avremo voglia di morte cercheremo di sorridere, così tutto sarà più facile e il nostro paese diventerà un piccolo paradiso in terra».

Federica Fant

© RIPRODUZIONE RISERVATA