LE OPPOSIZIONI ROVIGO Oggi è una giornata di quiete. Dopo il trambusto dell'ultima

LE OPPOSIZIONIROVIGO Oggi è una giornata di quiete. Dopo il trambusto dell'ultima settimana, oggi la politica cerca di tirare il fiato in vista di un'altra settimana frenetica per decidere definitivamente in che modo l'Amministrazione dovrà arrivare a una fine anticipata e, soprattutto, se riuscirà effettivamente a terminare entro il 24 febbraio. Lo studio del notaio Santoro di via Silvestri ieri e oggi è chiuso anche per quei consiglieri che nottetempo avessero maturato definitivamente l'idea di entrare a far parte del club dei 17....