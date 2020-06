LE OPPORTUNITA'

VENEZIA Sono una settantina le associazioni che si sono già attivate o stanno provando a organizzare i centri estivi in comune di Venezia. Il Comune ha fatto un bando per 15 sedi e 12 sono state richieste e quindi assegnate. Le altre sono associazioni sportive, culturali, educative o Grest delle parrocchie.

«I primi centri sono partiti il 15 giugno - spiega l'assessore Paolo Romor - ma la maggior parte delle associazioni in queste ore è in piena attività per riuscire a rintracciare collaboratori, organizzare l'attività e raccogliere le iscrizioni in tempo». Buona parte dei centri estivi, per bambini e ragazzini dai 3 agli 11 anni, partirà quindi da luglio e non sono quindi ancora disponibili orari e settimane di attività ma si raccolgono le adesioni. «Il Comune ha messo a disposizione gratuitamente 15 sedi scolastiche - aggiunge l'assessore - I piccoli saranno poi gestiti da qualificati operatori esterni. L'obiettivo è partire tutti al più presto e recuperare il ritardo accumulato».

L'ELENCO

Ecco le associazioni che se le sono aggiudicate: Didatticando (3482350130) organizzerà i centri dal 22 giugno al 28 agosto alla primaria Zambelli (Dorsoduro), l'associazione ABC Marghera (3356868100) dal 15 giugno al 28 agosto nei plessi dell'infanzia statale Giovanni Paolo I°, a Marghera e delle primarie Capuozzo, a Catene, S. Giovanni Bosco e Grimani a Marghera. L'associazione Genitori Quartiere Piave 1866 (3356993329) ospiterà i bambini dal 29 giugno al 31 luglio (con possibilità di proroga al 28 agosto in caso di richieste dall'utenza) alle due scuole dell'infanzia Aquilone a Cipressina e Vecellio a Mestre. La Polisportiva Arcobaleno (335467288) dal 15 giugno al 7 agosto alla primaria statale Montalcini a Trivignano, l'Associazione Polisportiva Aquilone (3339208198) dal 29 giugno al 14 agosto (prorogabile al 28 agosto in caso di richieste dall'utenza) alla primaria Santa Barbara di Chirignago. Sumo Società Cooperativa Sociale (0412689480) farà i centri estivi dal 15 giugno al 28 agosto alla primaria Da Vinci della Bissuola e infine l'Associazione sportiva Dilettantistica Eutonia (0415228618) sarà fino 29 luglio alla palestra S. Margherita (Dorsoduro 3656).

A queste proposte si aggiunge il centro estivo organizzato tramite il Centro di soggiorno Morosini (041731076) nella sede degli Alberoni al Lido, indicativamente fino al 28 agosto, con trasporto dedicato, gratuito, da Mestre e dal centro storico.

I PRIVATI

Ecco la lista delle associazioni che hanno già attivato i centri estivi nelle sedi private. A Venezia centro storico e isole: Associazione Barchettablu (0412413551), Marcondirondello (3293225528), asilo Giustinian (041710667), Sant'Alvise società sportiva dilettantistica (0415240538), Centro teatrale di ricerca e formazione (3299772284), Parrocchie Lido 3493952073), Asd Gloria Rogliani (3393458404), Associazione Aretusa 3405714936, Cus Venezia 0415200144, Il Sestante di Venezia (0412413987, 3203399452), Associazione Velica Lido (041770648), Parrocchie Carmini, Gesuati, San Trovaso Dorsoduro (3491514776).

A Mestre Polisportiva Terraglio (041942534), Polisportiva Bissuola (3289778720), Squero coop. Sociale (3477842246), scuola dell'infanzia S. Pio X Ca' Sabbioni (041921465), Il bosco dei bambini (041610083), Istituto Farina (041984777), Il Germoglio (041616730), parrocchia san Gervasio e Protasio (3494957970), Arlecchino (041-5310864), Casa del fanciullo La Pellegrina (041951779), Parrocchia San Giuseppe (0415315433), Equipe Educatori dello Studio Logopedico di Mestre (3496020554), Circolo della Vela Mestre (0415315761, 3470484589), Tennis Club Mestre (041981322 INT. 2), Parrocchia di San Giovanni Evangelista (329-1035420), M-Children Summer Camp 2020 (3347093012).

Gazzera Chirignago Zelarino: Polisportiva L'Aquilone (041916316), Polisportiva arcobaleno sport cultura a Trivignano (335467288), Fattoria sociale e didattica casa di Anna (3451605479), Il Selgaro (041909525), Scuola Infanzia Regina della Pace (041909271), Green Garden Village (041914344), Materna Maria Immacolata (041630685).

A Favaro e Tessera la bottega dei sogni, cooperativa sociale onlus, Campus 20venti (3924776051), Scuola d'infanzia Franchin e nido l'Emmanuele (3498157097), Scuola materna Immacolata Concezione (0415417217 3391743210), Calce Viva Aps (3355324433). A Marghera Associazione Honos (3245853490).

Qui le altre associazioni che si stanno organizzando per partire con i centri estivi: Libellula Associazione culturale 3273380600, Didatticando associazione didattico culturale Chiara (3482350130), Associazione Genitori Quartiere Piave (0418226391 3356993329), asd Eutonia (0415228618), Associazione ABC Marghera Asd (3356868100), asd Gazzeraolimpiachirignago 0415440864 (dalle 17 alle 19.30 3285810989), Alla Grotta (3472749106), Scuola dell'infanzia Santa Bartolomea Capitanio (041912347), Fondazione Antonietta e Riccardo Paoletti (3936889205), Scuola Materna San Marco (041982444), Sumo Società Cooperativa Sociale Lab Altobello (0412689480), Asd Serenissima Nuoto (041917120), Parrocchia Maria Immacolata e San Vigilio Angela (3384879636), Scuola dell'Infanzia Parrocchiale Paritaria S. Giovanni Bosco e Nido Integrato S. Domenico Savio alla Gazzera (041913496), Scuola materna san Pio X (3516080626), Families Share Natasha (3472592901), Associazione culturale Macaco (3489227676), Parrocchia S. Maria Assunta (3495200851), Parrocchia San Benedetto e Martino (041 5420217), Giocare Sognando (3401423576), Virtus bocciofila Murano (041739294), Associazione Sportiva Dilettantistica Gymnasia (3494798870), Arcieri del Leon (0412760223), Associazione Volontari del Fanciullo Caburlotto (0415440796), A casa di Miguel (3924795623). (M.Fus.)

