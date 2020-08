LE OPPORTUNITA'

VENEZIA La ricerca di Unioncamere segnala che dal periodo segnato dal Covid-19 emergono elementi incoraggianti e opportunità che diventano sfide per il futuro. Primo tra tutti, un segnale di fiducia.

«Nonostante la situazione di difficoltà viene sottolineato in media le imprese manifatturiere veneziane esprimono per il prossimo trimestre previsioni di recupero, con un numero maggiore di imprese che ipotizza produzione, ordini e fatturato in aumento sul secondo trimestre rispetto a quelle che prevedono diminuzioni».

IL LAVORO

E anche sul fronte occupazionale potrebbe esserci un'importante inversione di tendenza: Veneto Lavoro, infatti, ha registrato che nella fase di lockdown ci sono state perdite che non sembrano recuperabili nel breve periodo, ma negli ultimi due mesi (giugno e luglio) si sono registrati segnali di recupero collegati alla ripresa delle assunzioni. «Restano da valutare sostengono da Unioncamere gli effetti del blocco dei licenziamenti e dell'estensione della cassa integrazione a buona parte dei lavoratori dipendenti, due provvedimenti che hanno contribuito a limitare il numero di cessazioni nel periodo di emergenza e che saranno probabilmente prorogati fino alla fine del 2020». Tra le imprese con dipendenti che non hanno interrotto l'attività, tre aziende su quattro (73,9%) hanno mantenuto stabile il numero dei propri occupati nel primo semestre dell'anno in corso. Il 23,8% ha dovuto ridurre i livelli occupazionali mentre solo il 2,3% li ha aumentati. Il dato si colloca lievemente al di sotto sia della media regionale (74,5%) sia nazionale (76,1%). Inoltre, il rapporto traccia gli scenari futuri indicati dalle imprese intervistate.

SCENARI

Quelle che hanno tra 10 e 49 addetti prevedono una stazionarietà dell'occupazione più bassa (67,7%), mentre nelle aziende con 50-249 addetti, la quota sale al 78,3%. Giungono anche indicazioni importanti sui singoli settori. «I comparti osservano da Unioncamere nei quali la quota di andamento occupazionale stabile è più alta sono le industrie del legno e del mobile (91,1%), i servizi informatici e delle telecomunicazioni (90,9%) e i servizi finanziari e assicurativi (90,0%). Quelli, invece, dove si prevedono diminuzioni sono i servizi di alloggio e ristorazione (48,3%), le industrie estrattive e della lavorazione dei minerali (29,6%) e i servizi di trasporto, logistica e magazzinaggio (29,4%). Vanno meglio le imprese esportatrici perché la quota di stabilità si attesta al 78,6% nonostante il 63,6% di esse operi a regime ridotto».

LAVORO AGILE

Intanto, la rivoluzione digitale si conferma sempre più decisiva, con l'accelerazione impressa dalla crisi sanitaria che qualcosa ha insegnato: le imprese già dotate di piani integrati di digitalizzazione mostrano una maggiore resistenza occupazionale (74,8%) rispetto alla media, mentre quelle non ancora digitalizzate, per contro, prevedono una diminuzione dell'occupazione più accentuata (24,9%) rispetto a quella espressa dal totale imprese (23,8%). Il lavoro agile è stato utilizzato da circa il 40% delle imprese con più di dieci addetti, mentre per quelle più piccole la quota scende al 14%.

Infine, sul fronte degli ammortizzatori sociali, la ricerca evidenzia che tra le imprese che prevedono di proseguire l'attività, le azioni maggiormente adottate per la gestione del personale in conseguenza al lockdown sono state la Cassa integrazione (Cig a zero ore per il 58,9% e Cig a orario ridotto per il 20,9%), l'utilizzo di ferie e permessi (42,6%) e il lavoro agile (21,7%); meno utilizzate altre forme di sostegno al reddito (3,4%) e l'estensione del part-time (0,5%). (A.Spe.)

