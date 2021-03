Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LE OPERAZIONIVENEZIA Una lotta continua alla droga anche in terraferma. Nello scorso fine settimana, infatti, gli agenti della polizia locale di Venezia sono tornati a mettere sotto la lente d'ingrandimento il rione Piave, a Mestre: una denuncia per spaccio e due Daspo, il risultato dei controlli nella zona tra la stazione ferroviaria e via Dante e nell'area intorno a via Ca' Marcello, vicino al parcheggio Avm. Il primo intervento, domenica...