CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Le Olimpiadi vent'anni dopo. Una esperienza così ravvicinata che può essere per Torino 2026 un'arma in più. Almeno per quanto riguarda il know how e la capacità di un'organizzazione di un'Olimpiade.PUNTI DI FORZA Tra i punti di forza ci sono sicuramente anche il know how e le strutture già utilizzate per le Olimpiadi invernali del 2006. Si punta quindi sulla «doppia legacy», dell'eredità ricevuta dalle ultime Olimpiadi invernali svolte solo 12 anni fa e quella che ne servirebbe potendone ospitare una nuova 20 anni dopo. In montagna,...