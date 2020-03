LE NUOVE REGOLE

VITTORIO VENETO/GORGO A Vittorio Veneto il sindaco vieta perfino le chiacchierate all'aperto. Mentre il GiraMonticano verrà chiuso a pezzi. Il percorso ciclopedonale sulla sommità dell'argine che collega Motta a Fontanelle sarà vietato a Gorgo al Monticano, ma non a Oderzo e nemmeno a Fontanelle. Provvedimenti quantomeno curiosi, peraltro superati dalle disposizioni della Regione che, praticamente, vieta tutto ciò che si fa all'aperto.

LO STOP DI MIATTO

Vietato a chi si trova all'aperto, in un'area pubblica come può essere un marciapiede o una piazza, fermarsi per scambiare due chiacchiere, anche se a debita distanza, con altre persone che si incrociano. E se camminando si incontra un pedone, si dovrà stare distanti non uno, ma tre metri. A Vittorio Veneto il sindaco Antonio Miatto ieri mattina ha firmato un'ordinanza che detta nuove regole ai cittadini fino al 3 aprile. L'obiettivo è sempre contenere il diffondersi del coronavirus. A queste misure, si aggiunge la chiusura della ciclopedonale lungo il Meschio, da San Giacomo di Veglia a Serravalle, e la chiusura di tutti i parchi e i giardini pubblici. Chiusi i celebri giardini di piazza del Popolo, il parco Papadopoli a Ceneda, il parco San Valentino a Cozzuolo, il giardino segreto a Serravalle, il parco giochi di via Toniolo, lo skate-park di via Salvadoretti, il parco del lago Restello, la spiaggia e il percorso ciclo-pedonale del lago Morto, il parco dei laghetti Blu a Nove, il parco giochi di Sant'Andrea e tanti altri. Vietato fermarsi a chiacchierare per strada, misura che al momento non ha precedenti in provincia. «Divieto di sosta e di fermata dei pedoni in area pubblica e aperta all'uso pubblico, fatte salve le necessità indispensabili» recita testualmente l'ordinanza. E nelle aree pubbliche obbligo di «mantenere una distanza minima tra le persone non inferiore a metri tre». «Il nostro territorio comunale osserva il sindaco è molto ampio e così non ci saranno assembramenti. L'insieme di queste misure farà in modo che la gente non esca di casa e che due persone in una panchina non si possano sedere se devono essere mantenuti tre metri di distanza. Sono norme semplici di richiamo all'attenzione».

LA DECISIONE DELLA COVER

La sindaca Giannina Cover ha disposto il divieto di utilizzo dell'itinerario ciclopedonale del GiraMonticano. Mentre i suoi colleghi Alessandro Righi di Motta di Livenza, Maria Scardellato di Oderzo ed Ezio Dan di Gorgo al Monticano, non hanno ritenuto necessario inserire un punto specifico al riguardo nell'ordinanza con i divieti alle aree pubbliche, affidandosi a questo proposito all'ordinanza della Regione Veneto. L'itinerario del GiraMonticano inizia a Motta di Livenza, snodandosi per parecchi chilometri fin oltre Fontanelle. È stato realizzato sopra l'argine del fiume Monticano. La sindaca Cover ha messo nell'ordinanza il divieto specifico dell'utilizzo del percorso. «Appena diventerà operativa la disposizione regionale, in automatico le piste ciclabili e GiraMonticano non saranno più utilizzabili per attività ludiche» spiega Alessandro Righi, sindaco di Motta. Sulla stessa lunghezza d'onda la sindaca opitergina Scardellato che aveva precisato di essere in attesa della comunicazione della Regione. «Non ho ritenuto conclude Ezio Dan, sindaco di Fontanelle disporre un divieto specifico sul GiraMonticano. Vedo poche persone in giro».

Claudia Borsoi

Annalisa Fregonese

