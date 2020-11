LE NUOVE REGOLE

BELLUNO Un sabato sottotono. Senza mercato il sabato mattina il centro storico del capoluogo non è più lo stesso. Pochi, per la verità, i negozi chiusi dall'ordinanza ma le disposizioni del governatore Luca Zaia hanno inibito lo struscio sul Liston. «Non è stata una gran mattinata commenta Christian Marchetti dal suo negozio di scarpe in via Roma -, il mercato portava persone fin dalle prime ore del mattino, ieri invece si sono mossi tutti sul tardi». Tre i grandi negozi chiusi affacciati sul salotto buono della città: Oviesse, Stimm e Blue Dress. Quest'ultimo non ha potuto alzare le serrande per venti metri. Sì, perchè lo store in via Matteotti della famiglia Bortolini misura 270 metri quadri e l'ordinanza impone la chiusura il sabato delle grandi superfici dai 250 metri in su.

NIENTE FRUTTA E VERDURA

Attorno alle 10.30 la piazza era animata da un buon via vai, meno del solito certo, era pieni di persone davanti ad un caffè e ad un aperitivo i dehors e dalle vetrine si poteva notare un buon passaggio anche nei negozi. Non un sabato qualunque, però. I banchi del mercato in piazza Duomo e in piazza Piloni non c'erano e mancavano anche Manuela e Roberto Nenci del frutta e verdura di piazza delle Erbe. Marchetti, ex presidente del Consorzio Belluno Centro Storico, lamenta le continue modifiche alle norme. «C'è confusione, la gente non sa se può muoversi o meno spiegava ieri -. Io ho visto passare soprattutto genitori diretti a prendere i bambini a scuola e chi si recava in panificio o in macelleria». Insomma, è mancata tutto l'afflusso di anziani e non solo portato tradizionalmente dal mercato e il divieto di struscio senza una meta (in centro, ricordiamo, si può passeggiare solo se diretti verso un negozio, un bar o un ristorante) ha di certo fatto desistere molti dal raggiungere la piazza. In quanto agli acquisti, sono in linea con il momento e non potrebbe essere diversamente. Con lo spauracchio di un nuovo lockdown o, comunque, di misure ancora più rigide di quelle attuali, lo shopping si adegua alle nuove abitudini.

LA GENTE HA PAURA

«Si acquistano sopratutto pantofole, direi che questo prodotto è proprio stato preso d'assalto prosegue Marchetti -. Però si lavora meno, anche perchè le persone stanno molto attente a non entrare se vedono che in bottega c'è già qualcuno. Insomma, non è stata una gran mattinata». Da Maja Dress, sempre in via Roma, Alvise Bortolini esprime tutte le sue perplessità rispetto alla nuova norma che impone la chiusura, il sabato, degli immobili dai 250 metri quadri in su. Lui, di due negozi di abbigliamento in centro, è stato costretto a chiuderne uno. E così ieri il portone in legno del Blue Dress era serrato. L'immobile è su tre piani, sarebbe bastato non utilizzarne uno per rientrare nelle metrature e aprire, ma Bortolini ha preferito essere rigoroso e osservare alla lettera la misura, senza interpretazioni.

UN PARADOSSO

«E' un paradosso, ma è così commenta -. E' naturalmente un danno non da poco, il sabato si lavora anche tre volte gli altri giorni della settimana. Questa ordinanza ci è arrivata tra capo e collo venerdì sera e io ho subito fatto diverse telefonate per capire come interpretarla, volevo capire se valeva la metratura o la licenza da media struttura. Io, alla fine, ho preferito non aprire». Per quanto riguarda i mercati, domani a Palazzo Rosso parleranno del piano di sicurezza per ottemperare alle richieste della Regione. Intanto ieri anche il banco che tutti i giorni viene allestito in piazza Erbe non c'era. Forse tornerà martedì.

PIAZZA DELLE ERBE

«Ho parlato con il sindaco spiega Manuela Selvestrel -, forse domani trovano una soluzione che, nel nostro caso essendo un'unica bancarella in una piazza piccola, potrebbe anche essere agevole. Speriamo di tornare da martedì. L'ordinanza, questo è il punto, non distingue tra banchi di vestiti e banchi di alimentari, impedendo indistintamente tutti. Le vacanze che non ho fatto quest'estate le faccio adesso, cerco di vederla così».

Alessia Trentin

