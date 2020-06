LE NOVITA'

TREVISO La bocciatura può attendere. Anche se con in dote una o più insufficienze e a patto di recuperarle entro il prossimo anno scolastico, saranno tutti promossi. Dopo oltre tre mesi di didattica a distanza la scuola giunge al termine per la prima volta senza le parole non ammesso sui tabelloni.

«Gli studenti sono tutti ammessi alla classe successiva spiega la dirigente dell'Ufficio scolastico provinciale di Treviso, Barbara Sardella . Tranne nei casi in cui non sia presente alcuna valutazione, riferita sia al primo che al secondo quadrimestre. Gli studenti pur con insufficienze vengono comunque promossi con un piano di recupero per colmare le lacune entro l'anno prossimo».

INSUFFICIENZE E RECUPERI

Per chi ancora deve recuperare i quattro e i cinque in pagella si va ai tempi supplementari. Che in questo caso, altro inedito, avranno la durata di un intero anno scolastico. «Non si dovessero recuperare le insufficienze, questa mancanza inciderà negativamente sulla valutazione dell'anno 2020/21» mette in chiaro il provveditore Sardella. Perché sebbene con l'arrivo dell'emergenza Covid-19 sia cambiato il modo di fare scuola, per la prima volta online, non è cambiato nulla quanto a voti e valutazioni. E il sei politico, tanto declamato, è rimasto un miraggio: «Il metodo di valutazione non è cambiato spiega la dirigente . Le insufficienze non sono state affatto cancellate pur nella necessità di dover tener conto negli ultimi mesi di scuola solo della didattica a distanza». Toccherà poi ai singoli istituti a partire da settembre lanciare il salvagente necessario per permettere agli studenti di recuperare entro giugno le materie insufficienti e gli argomenti non svolti con attività di recupero e lezioni anche in presenza.

I PIANI

«Le scuole provvederanno a fornire dei piani di integrazione degli apprendimenti e i consigli di classe aggiorneranno per il prossimo anno gli obiettivi educativi per ciascuna disciplina che non sono stati affrontati quest'anno aggiunge il provveditore Sardella . Saranno messi a punto anche dei piani di apprendimento individuali, destinati agli studenti con insufficienze e con obiettivi di apprendimento da conseguire per dare la possibilità a tutti di recuperare le materie nel corso dell'anno. Il mancato recupero delle insufficienze inciderà sull'andamento dell'anno scolastico in corso. Non essendo prevista la bocciatura la priorità resta il recupero dei voti negativi».

Compito di ciascuna scuola sarà dunque mettere in moto la macchina dei corsi di recupero, in sicurezza, nel rispetto delle disposizioni per il contenimento del contagio fornite a livello nazionale dal Comitato tecnico scientifico. «In presenza si potranno organizzare delle lezioni e delle attività per piccoli gruppi assicura la dirigente Sardella . Le scuole si stanno già organizzando e non ci saranno problemi». In aiuto degli studenti con disabilità è invece previsto uno speciale emendamento all'interno del Decreto Scuola che mette in conto l'ammissione alla classe successiva con la possibilità di reiscrizione e frequenza anche dell'anno di scuola precedente: «Si consente di essere ammessi al nuovo anno iscrivendosi di nuovo anche a quello concluso» conferma il provveditore.

LA FESTA

Mentre la scuola - per la prima volta senza bocciature - è già al lavoro per organizzare i recuperi fin da inizio settembre, la festa di fine anno ha inizio. Pronta ad aprire le danze venerdì mattina in piazza dei Signori e in piazza Borsa con il saluto del sindaco Mario Conte. Protagonisti tutti gli alunni delle scuole dell'infanzia e primarie della città che non hanno potuto vivere insieme l'ultima giornata di lezione con i compagni di classe. Tanti gli ingredienti: giocolieri, animazione, palloncini, spettacoli itineranti, palloncini colorati, baby dance. Gli hula hoop, i cerchi da far roteare in equilibrio attorno alla vita, saranno il simbolo dell'evento e garantiranno anche il distanziamento sociale, nel rispetto delle norme definite dai decreti governativi e ordinanze regionali.

Alessandra Vendrame

