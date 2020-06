LE NOVITÀ

PADOVA Ci sono i prodotti della terra: meloni, asparagi, radicchio e uva. Quelli tipici della tradizione culinaria: bigoli, gnocchi, galletto. Ma anche gli appuntamenti con le tradizioni: rievocazioni storiche, sfilate in costume, passerelle con gli attrezzi di un tempo. E non mancano gli eventi correlati alla devozione dei Santi simbolo del territorio: Antonio, Gregorio Barbarigo, Giustina.

Sono quasi 360, infatti, tra sagre e feste, le iniziative estive che caratterizzano la provincia padovana, con fulcri le zone dei Colli e dell'Alta, e che richiamano migliaia e migliaia di persone. A promuoverli sono pro loco, parrocchie e associazioni di volontariato, in collaborazione con i Comuni. Quest'anno, però, gli organizzatori sono molto preoccupati perché devono fare i conti con le prescrizioni anti contagio e negli ultimi giorni, cioè da quando il governatore Luca Zaia ha dato una serie di indicazioni da rispettare, hanno preso d'assalto il centralino della Provincia per avere ulteriori ragguagli. Dalle loro parole, comunque, è emersa chiara la volontà di annullare la stragrande maggioranza degli appuntamenti che in passato vivacizzavano il periodo estivo.

E lo stesso Fabio Bui, numero uno di Palazzo Santo Stefano, ma anche primo cittadino di Loreggia, non ha dubbi: «Premetto che la decisione alla fine spetta ai singoli Comuni e alle pro loco, sulla base della loro capacità di garantire il rispetto delle restrizioni. Noi come Provincia ci siamo, ma le limitazioni, è bene chiarirlo, impongono un compito non facile per gli organizzatori e, soprattutto, l'assunzione di una grande responsabilità. Per questo già sappiamo che la maggior parte degli eventi tradizionali sarà cancellata, perché non sarebbe logico mettere a rischio la salute, e addirittura la vita, della gente in questo momento. Non si può pensare che non ci siano assembramenti durante manifestazioni finalizzate proprio a richiamare le persone». «E se in Germania hanno annullato l'Oktoberfest - ha aggiunto - che è una sorta di festa nazionale, non vedo perché dobbiamo avere dei dubbi nel nostro territorio. Anche a Loreggia, il mio paese, il tradizionale appuntamento con i festeggiamenti dedicati a San Rocco non si terrà. I limiti imposti dal Coronavirus sono in contrasto con qualsiasi iniziativa che richiami folla. E ribadisco ancora la questione della responsabilità: se si verifica un contagio, chi ne risponde?».

LE CONTROMISURE

Ma se le perplessità dei promotori fanno prevedere che saranno pochissime le sagre nell'estate 2020, a Palazzo Santo Stefano la macchina organizzativa è partita lo stesso, per garantire comunque il supporto ai pochi che sfideranno il Covid e proveranno a tenere fede alla tradizione. In questi casi i volontari della Protezione civile potrebbero fungere da supporto, come è avvenuto finora nella sorveglianza ai mercati rionali e nei distretti sanitari, per garantire il rispetto delle misure di sicurezza e tutte le procedure connesse. Vincenzo Gottardo, che a Palazzo Santo Stefano ha la delega specifica, ha iniziato una serie di incontri finalizzati appunto alla formazione e all'informazione.

Ma quali sono i divieti? Innanzitutto anche alle sagre, come ai Musei, ci saranno percorsi di entrata e di uscita diversificati. Poi l'accesso dovrà essere fatto in modo contingentato, e ciascun commensale in prossimità degli stand gastronomici solitamente presi d'assalto, dovrà stare invece distante dagli altri perché gli assembramenti sono vietati. Tutti, poi, dovranno indossare la mascherina e nei siti dovranno essere disponibili i gel per la disinfezione delle mani. E a questo proposito si apre un altro capitolo, riguardante l'aspetto economico, che fa propendere pro loco, parrocchie e associazioni per la rinuncia: panche, sedie e tavoli vanno sanificati ogni volta che si alternano gli utenti e l'operazione implica costi elevati, a fronte del fatto che i prezzi, per esempio per un piatto di bigoli o di costicine, non potranno essere aumentati. Spese per prodotti e personale, quindi, difficilmente possono rientrare negli esigui bilanci che non si basano sugli introiti, ma sull'impegno di tanti volontari, mossi dalla passione per il loro territori. Per mettere a punto che tipo di aiuto potrebbe essere chiamata a garantire la Protezione civile, la Provincia ha avviato una sorta di censimento, invitando gli organizzatori propensi a mantenere gli eventi a inserirli nel portale Sagre e Feste, in maniera da avere la mappa precisa delle iniziative che si terranno.

