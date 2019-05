Le note del Silenzio per il mulo Iroso

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Quella di Milano sarà la prima adunata senza Iroso, il mulo già in forza alla Cadore che dopo il congedo viveva sereno nel trevigiano e che è morto il 29 aprile nel trevigiano. Dal 1993 era in pensione. I proprietari - che l'avevano preso ad un'asta dell'Esercito - si erano perfino dati da fare per trovargli una nuova compagna, dopo che si era intristito per la perdita dell'amata Gigliola. Iroso aveva 40 anni, un'età che parametrata agli umani arriverebbe a 120. Un grande vecchio ed una vera leggenda, dato sono state centinaia le persone...