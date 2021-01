LA SCELTA

MIRA I commercianti della Riviera del Brenta sempre più in difficoltà a causa della pandemia. «Ci sono problemi di liquidità e solo questa settimana già tre imprese hanno chiesto quando arriverà il momento il cui valutare la chiusura osserva Alessandro Biasiolo coordinatore della Confcommercio Riviera del Brenta ma riaprire per protesta aderendo all'iniziativa #ioapro1501, è un grave errore». Bar e ristoranti aperti solo per asporto e la scarsa propensione agli acquisti in questo periodo di profonde incertezze stanno mettendo in difficoltà il commercio in Riviera, nonostante questo però il coordinatore della Confcommercio Riviera prende una posizione decisa rispetto alla protesta #ioapro1501. «L'emergenza Covid sta producendo una crisi economica devastante che sta portando all'insolvenza moltissime aziende afferma Biasiolo ma diciamo no alle proteste pericolose e all'incertezza politica. Non abbiamo i dati certi di una rilevazione statistica sulla crisi del commercio in Riviera, ma sono sempre più le imprese che hanno problemi di liquidità. Ogni giorno gli associati si trovano a scegliere quali scadenze onorare, nella crescente difficoltà di saldare tutti i debiti. Questa settimana già tre imprese ci hanno chiesto quando arriverà il momento di valutare la chiusura spiega il coordinatore - e questa è una domanda che nessuno vorrebbe mai sentirsi porre e che viene rivolta con sempre maggiore frequenza».

RISTORI IN RITARDO

La Confcommercio Riviera, in attesa che le vaccinazioni raggiungano un tasso di copertura significativo, chiede che alle imprese vengano riconosciuti rapidamente i ristori adeguati alle perdite subite. «Soprattutto per quelle imprese finora dimenticate dai provvedimenti del Governo come il settore moda, gli ambulanti fieristi, i grossisti afferma Biasiolo e una riduzione effettiva della pressione fiscale, non solo sospensioni e dilazioni che ripropongono il problema nei mesi a venire, a chi sopravviverà». Dura invece la posizione dell'associazione di categoria dei commercianti della Riviera sull'attuale situazione politica e soprattutto sulla protesta, mossa da alcuni commercianti, che vorrebbero aprire da oggi, gli esercizi. «Le imprese del commercio non hanno bisogno di crisi politiche al buio (che generano ancora maggiore incertezza e ritardi nei provvedimenti) sottolinea con forza il coordinatore Biasiolo - e delle proteste in palese violazione delle leggi (come #ioapro1501), che fanno leva sulla disperazione di molti per portarli a violare la legge: si potrebbe arrivare al delitto colposo contro la salute pubblica) con la certezza di conseguenti pesanti sanzioni, fino a mille euro e 30 giorni di chiusura».

Luisa Giantin

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA