DAL COMUNE

ARSIÈ È una comunità in lutto quella di Arsiè come anche Belluno visto che Sabrina De Pellegrin abitava nel capoluogo. Una tragedia di così vaste dimensioni che ha colpito un padre di famiglia che aveva ancora tanti anni davanti a sé da passare al fianco dei figli ancora in giovane età. Un dramma che ha strappato Faoro alla vita e che ha colpito l'Amministrazione comunale di Arsiè, guidata dal sindaco Luca Strappazzon, non può che stringersi attorno alla famiglia che sta vivendo un dolore così grande.

L'AMMINISTRAZIONE DI ARSIÈ

Il vicesindaco di Arsiè, Oscar Dall'Agnol, è stato informato della tragedia dal primo cittadino Luca Strappazzon che nel pomeriggio era impegnato fuori paese. Una vicenda che ha lasciato l'intera comunità in lutto e senza parole. Dall'Agnol infatti si limita a dichiarare che come Amministrazione comunale «siamo vicini alla famiglia in questo terribile momento. Un abbraccio sincero ai figli e a tutti i loro cari». Una conoscenza superficiale quella tra Dall'Agnol e Adriano Faoro, così come superficiale era quella tra il defunto e l'assessore Enrico Facchinato che vive vicino all'abitazione di Adriano, in via I Maggio. «Non conoscevo direttamente il signor Faoro. Quello che posso dire è che era una persona abbastanza schiva, non aveva una vita sociale particolarmente attiva per cui, nonostante vivessimo vicini, non lo conosco più che di nome».

IL COMUNE DI BELLUNO

Chiaramente rimane una tragedia inaspettata che merita silenzio per il dolore che i due figli stanno vivendo. Raggiunto telefonicamente anche il sindaco di Belluno, Jacopo Massaro, il quale afferma che non conosceva personalmente Sabrina De Pellegrin, ma altrettanto tiene a sottolineare come si tratti di una tragedia ed esprime vicinanza alla famiglia. «È una tragedia sulle quale dovranno essere verificate tutte le cause».

I FUNERALI

Dopo il nulla osta che è stato dato dal pubblico ministero Marta Tollardo già ieri, oggi saranno fissati i funerali di Adriano e Sabrina che si terranno probabilmente mercoledì in forma separata, ognuno nella proprio paese.

I PRECEDENTI

Tra le tragedie provocate dal monossido c'è anche quella che ha colpito Gastone Gastaldo e Amabile Xaiz. I due coniugi di Rivamonte erano rimaste senza corrente a causa del passaggio dell'uragano Vaia dell'ottobre del 2018. La coppia aveva attivano in garage un gruppo elettrogeno per la mancanza di corrente visto il blackout. Avevano chiuso bene porte e finestre per difendersi dal freddo. Questo non ha lasciato loro scampo. Sono morti insieme nella loro casa a causa del monossido di carbonio inalato. È stata invece una tragedia sfiorata quella accorsa lo scorso anno a Borgo Valbelluna. In quel caso ci fu una fuga di monossido di carbonio durante una festa e ventun amici finirono al pronto soccorso per intossicazione; fortunatamente nessuno ha riportato gravi conseguenze. (E.S.)

