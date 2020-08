LE MODIFICHE

TREVISO Gli istituti ricorrono alle misure più svariate per garantire il distanziamento degli allievi e le lezioni in presenza. Così, c'è la scuola elementare che ha scelto di trasformare la mensa in classi, chi ha abbattuto le pareti, chi ha deciso di destinare nuovamente alla didattica vecchie scuole dismesse. D'altro canto, poi, ci sono scuole che stanno puntando su traslochi di aule e rimodulazione degli orari. La scelta dell'amministrazione di Montebelluna per la scuola primaria Saccardo è emblematica della rivoluzione cui costringe la necessità di garantire, agli alunni, il distanziamento. Di conseguenza, anche in un istituto in cui mangiare in mensa sarebbe stato teoricamente possibile (altrove no, dato che non è consentito pranzare nei seminterrati per scarsa aerazione), si è optato per una diversa destinazione

PRIMARIE

La giunta comunale ha approvato ieri il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di adeguamento. Ovviamente, se la mensa servirà per le lezioni, i bambini qui e altrove pranzeranno in classe, con mono porzioni che, fra l'altro, comporteranno costi maggiori per l'ente pubblico che solo per l'adeguamento si accollerà una spesa di 130mila euro. Alla Saccardo saranno realizzate due nuove aule della capienza ciascuna di 26 alunni, oltre a un nuovo ripostiglio per lo stoccaggio momentaneo dei banchi non utilizzati. Non solo. Relativamente all'aerazione delle aule, queste verranno dotate di un nuovo impianto di ricambio aria. «Quello alla Saccardo dice il sindaco Marzio Favero rappresenta l'unico intervento di edilizia scolastica importante necessario per adeguarsi alle normative anti Covid, mentre altri micro interventi saranno eseguiti nelle altre scuole pubbliche». In altri casi a Montebelluna si è invece optato per modifiche nell'organizzazione oraria e trasferimenti delle classi stesse. Così per cinque classi della primaria Marconi (le meno numerose), si prospetta il trasferimento alla Pascoli di Contea. E viceversa. Anche a Castelfranco dice il sindaco della città del Giorgione, Stefano Marcon abbiamo utilizzato degli spazi mensa come classi. Mi risulta che la scelta sia stata fatta sia a Bella Venezia sia a Salvarosa».

ISTITUTI SUPERIORI

Per quanto riguarda invece le scuole superiori, lo stesso Marcon in qualità di presidente della Provincia si dice soddisfatto del lavoro fatto. «Abbiamo trovato una bella quadra dice. Gli spazi richiesti sono stati messi a disposizione nella maggior parte dei casi. Le classi riusciranno a lavorare prevalentemente in presenza». A Vittorio Veneto, ad esempio, al liceo artistico Munari che con i suoi 650 studenti è tra le più frequentate scuole superiori della Marca, la dirigente scolastica sta lavorando da mesi alla ripartenza dell'anno scolastico nel rispetto delle misure anti contagio. «Entro fine settembre spiega la professoressa Franca Braido avremo pronte anche due nuove aule ottenute dalla suddivisione dell'aula magna». Con dei muri in cartongesso verranno così ricavati altri due spazi fruibili dai ragazzi. «Probabilmente poi due o tre classi avranno un rientro in più al pomeriggio. Già nella nostra scuola i ragazzi fanno due rientri a settimana. Per alcune ce ne sarà un terzo, compensato da una mattina a casa. Faremo anche un doppio turno per il pomeriggio». E pure al liceo Canova di Treviso è stato deciso di utilizzare l'aula magna per gruppi particolarmente numerosi come del resto anche alla scuola media di Volpago. E, se in alcuni casi è stato deciso di ricorrere alla mensa o all'aula magna, in altri casi è stato scelto di dimezzare il numero delle classi. Alla primaria di Volpago, ad esempio, dove ce n'erano quattro ne sono state ricavate due, mentre a Selva è stata rimessa a disposizione delle attività didattiche una scuola chiusa ormai da alcuni anni.

Laura Bon

