LE MISURE

VENEZIA Già a Carnevale si avranno numeri precisi su quanti turisti arriveranno a Venezia. Il contapersone è pronto, i rilevatori sono stati installati e la riprova è stata la presentazione fatta ieri ai commissari dell'Unesco.

«Volevano avere riscontri su quello che stiamo facendo, quindi non abbiamo parlato se non dei fatti - ha spiegato l'assessore Paoa Mar - Abbiamo voluto rispondere alle richieste di Baku e abbiamo mostrato loro cosa abbiamo fatto». Ieri infatti a Ca' Farsetti sono tornati i rappresentanti della missione congiunta del World Heritage Commitee, di Icomos e di Ramsar, Réka Viragos, Bernhard Furrer e Tobias Salathé, oltre all'ambasciatore italiano all'Unesco, Massimo Riccardo, che si sono confrontati con rappresentanti di Comune, Soprintendenza e delle partecipate.

CONTA-TURISTI

«Abbiamo illustrato tecnicamente il sistema di recepimento dei dati statistici. A breve raggiungeremo le 34 telecamere e sensori, oltre all'aggancio con le celle telefoniche, posizionate in punti strategici della città, in maniera da comprendere quanta gente vada e quanta arrivi», ha iniziato Mar. L' assessore poi ha proseguito entrando nel dettaglio: «Abbiamo posizionato, di concerto con la Soprintendenza, il più possibile su aree pubbliche queste telecamere. I dati che elaborano avvengono ogni 25 centesimi di secondo, che vengono trasmessi alla control room ogni cinque secondi». Oltre a questo, il software è anche intelligente: «È in grado di capire, e quindi eliminare se la stessa persona va e viene».

I COMMISSARI

La reazione dei commissari è stata positiva: «Sono stati stupiti - ha raccontato Mar -, ma abbiamo chiarito che non si tratta di un punto di arrivo. Adesso siamo in grado di dire con certezza quante persone arrivano, cominciamo a ragionare su una serie di dati precisa che viene veicolata alla smart control room». Questo consentirà una programmazione più efficiente: «Avremo soluzioni ai problemi in maniera più rapida. E la prova di interfaccia da sensore a software e da software a control room è andata bene». I sensori sono posizionati nei punti di arrivo, quindi piazzale Roma, Stazione e Tronchetto, ma anche in luoghi strategici come i Papadopoli.

CONTRIBUTO DI ACCESSO

Durante la visita alla città, ai commissari è stato spiegato anche il funzionamento del contributo di accesso. «È prevista una fase di sperimentazione, ma abbiamo chiarito a cosa servirà, come faremo a capire chi deve pagare e quanto, e come è nata la cifra», ha continuato l'assessore. Mar è poi entrata nel dettaglio: «Ci saranno squadre di controllori che gireranno con i tablet per verificare chi è in regola col pagamento, il turista o il pendolare esente riceveranno sullo smarthphone un codice qr che, scansionato dai lettori, dirà l'esito». All'obiezione, fornita dai commissari, sulle tariffe, Mar ha risposto chiaramente: «Infatti non abbiamo messo a bilancio milioni di euro di proventi dal contributo, ma il necessario per avviare la raccolta. E poi, abbiamo chiarito che 3 euro sono il costo di una brioche e un caffè, quindi una cifra abbordabile per aiutare la città, ma dieci euro per una famiglia di quattro persone diventano importanti e disincentivanti in determinati periodi».

COMUNICAZIONE

Per questo, si è scelto di investire pesantemente in comunicazione, in maniera da far capire a tutti il funzionamento, prima di arrivare in città: «Abbiamo raccontato delle esenzioni e delle prenotazioni anticipate. Questo serve a sapere quanta gente arriverà in città. Non è semplice, per questo c'è una fase di sperimentazione in cui cercheremo, investendo un milione in comunicazione, di informare tutte le destinazioni regionali sul nostro lavoro». Infine, all'Unesco è stato fornito un quadro generale di quanto fatto in città.

Tomaso Borzomì

