LE MISUREROMA La stretta sui contratti a termine slitta di qualche mese. Si partirà soltanto a novembre. Fino ad allora, per rinnovi e proroghe dei contratti, non servirà indicare la causale e nemmeno versare l'incremento contributivo dello 0,5% previsto dal decreto dignità. Il testo è stato approvato ieri dalle Commissioni finanze e lavoro della Camera. Lunedì andrà in aula, dove dovrà essere approvato entro il due agosto, giorno in cui il testo è atteso in Senato. Il governo, come promesso, ha introdotto anche degli sgravi per...