LE MISUREROMA Affidamento diretto della ricostruzione del ponte a Fincantieri, superando le norme europee ed il codice degli appalti. Un commissario unico per gestire tutta l'operazione. E, infine, norme per congelare il pagamento delle tasse e dei mutui per tutta la zona del cratere, accanto ad agevolazioni fiscali per le imprese e ad una zona economica speciale. Stralciata, in extremis, la norma, che prevedeva la revoca immediata della concessione di Autostrade per la tratta A-10 per «gravissimi inadempienze contrattuali».IL DOCUMENTOIl...