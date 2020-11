LE MISURE

PORDENONE Il passaggio del Friuli Venezia Giulia dalla zona gialla alla zona arancione comporta una stretta ulteriore sulle libertà di movimento e sulle attività economiche della regione. Da domani, e per almeno 15 giorni, non sarà più consentito spostarsi al di fuori del proprio Comune di residenza. L'allontanamento è consentito solamente per motivi di lavoro, di studio, di necessità o di salute. Ogni spostamento fuori dal territorio comunale dovrà essere motivato tramite l'uso dell'autocertificazione, che dovrà essere compilata in ogni sua parte. L'ingresso nella zona arancione, poi, comporta anche la chiusura totale di bar e ristoranti, chesino alle 22 potranno continuare a lavorare solamente grazie alle consegne a domicilio. I negozi e i centri commerciali rimarranno aperti, ma con forti limitazioni nel fine settimana. La domenica chiuderanno anche gli esercizi al dettaglio, tranne gli alimentari, le farmacie, le parafarmacie, le edicole e le tabaccherie. Non è prevista la possibilità di oltrepassare senza motivi urgenti il confine tra Friuli Venezia Giulia e Veneto. Non è consentito nemmeno raggiungere le seconde case fuori dal territorio comunale. La scuola prosegue in presenza alle elementari e alle medie.

