LE MISUREPADOVA Strasburgo è distante oltre 700 chilometri, ma l'ultimo attentato terroristico ai mercatini di Natale alza la soglia d'attenzione anche a Padova. La Basilica del Santo, la stazione ferroviaria e Prato della Valle sono da sempre considerati tre luoghi sensibili e l'attenzione è massima in tutta la città. Giovedì 20 dicembre piazza Garibaldi si trasformerà in una grande discoteca a cielo aperto per il concerto gratuito di Bob Sinclair (organizzato dal Comune) e il piano-sicurezza è già scattato: new jersey in calcestruzzo...