LE MISURE

BELLUNO Il mio dipendente può venire a lavorare dalla zona rossa? Le merci possono arrivare o partire da e verso le aree chiuse? Posso salire nella mia seconda casa Bellunese dalla zona rossa? Sono qui in vacanza posso ripartire? Sono le domande che si sono sentiti fare da ieri mattina tutti i sindaci bellunesi, con il presidente della Provincia, Roberto Padrin in testa, tempestato di telefonate da ieri mattina. Un incontro informale si è tenuto ieri sera in Prefettura: al tavolo il prefetto Adriana Cogode, con le forze di polizia e il presidente Padrin, oltre al sindaco Jacopo Massaro. Il tavolo era stato convocato proprio per fare il punto su alcuni aspetti del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020, in attesa delle note esplicative che arriveranno a ore. Per oggi pomeriggio invece il prefetto Cogode ha convocato il Comitato per l'ordine e sicurezza.

LE REGOLE

Si può andare a lavorare nelle zone rosse e venire a lavorare nel Bellunese, da quelle zone chiuse. La conferma è arrivata ieri in serata e la Usl 1 Dolomiti ha anche già predisposto un modello di dichiarazione sostitutiva per i propri dipendenti residenti nelle province rosse. Sarà il modo di comprovare il motivo del viaggio in caso di controlli, ma si potrà utilizzare anche il badge, la busta paga un tesserino. Non ci saranno varchi presidiati: anche se ieri c'era chi parlava già di Fadalto chiuso. In realtà, come è emerso dal tavolo in Prefettura, i controlli saranno dinamici: ci sarà un monitoraggio per verificare l'attuazione di queste misure. Altro problema quello delle merci: possono arrivare e partire da e verso le zone vietate. Anche i residenti di zone rosse, se sono già nelle loro seconde case bellunesi possono restarvi, senza obbligo di quarantena. Non possono però salire dopo il Decreto dell'8 marzo: anche se ieri ci sono stati casi di chi è arrivato con bagagli e famiglia in barba ai divieti. Infine le chiusure: pub, sale slot, sale scommesse, bingo, saranno chiuse anche in provincia, la regola vale per tutto il territorio nazionale. Aperti invece gli impianti di sci bellunesi: ma chi è dentro è dentro, chi è fuori non potrà salire per motivi ludici.

LA DOMANDE

«Oggi abbiamo avuto richieste più disparate - spiega il presidente della Provincia Padrin -: mi sono sentito subito con alcuni di Telios e Marcolin: la preoccupazione era anche per le merci in partenza». «Sono in contatto 24 ore su 24 - ha spiegato il sindaco Massaro - col Prefetto, con Usl, col Presidente della Provincia, col Questore, col Vescovo e col Sindaco di Feltre. Abbiamo una piccola cabina di regia per aggiornarci in tempo reale su ogni accadimento. La questione è presidiata e sempre gestita con massima attenzione».

Olivia Bonetti

© RIPRODUZIONE RISERVATA