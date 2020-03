L'ALTRUISMO

CALALZO DI CADORE Mascherine artigianali gratis per commercianti e anziani. A realizzarle è Giusy Vascellari, titolare dell'edicola Beppa in centro a Calalzo di Cadore, ma con la passione per il fai da te. Una piccola artista, insomma, che in questi giorni così difficili per tutti, ha ben pensato di aiutare la propria comunità.

«Ho voluto provare a realizzare delle mascherine per uso personale - spiega - e poi una volta capito il meccanismo e costruito il primo prototipo ho pensato di realizzarne delle altre per i miei colleghi commercianti. Non ho la pretesa che questo rimedio blocchi il virus, ma è sicuramente una precauzione in più. A mio parere la mascherina va portata sempre, soprattutto noi commercianti che siamo a contatto con la gente o per coloro che maneggiano alimenti. Non sono una scienziata o una virologa, ci mancherebbe, ma faccio del mio meglio e cerco di essere utile alla comunità per quello che posso fare. Se durante questo difficile momento tutti rispettiamo le regole e facciamo la nostra parte sicuramente riusciremo a superare più in fretta questo brutto periodo».

In collaborazione con l'amministrazione comunale di Calalzo, le mascherine saranno donate anche agli anziani, la fascia d'età più in pericolo e certamente la più a rischio. I dispositivi di protezione di Giusy hanno colori sgargianti ed esteticamente sono molto meno impattanti delle classiche mascherine bianche da ospedale. Ad indossarle ci si sente così un po' meno osservati e preoccupati.

«Ci sono anche varie aziende che me le hanno chieste - conclude la commerciante - e stanno arrivando in negozio metri e metri di elastico e tessuto per realizzarle. Io però sono da sola e i miei numeri sono ridotti perchè non ho grossi macchinari a disposizione, anzi, tutti le mascherine che produco sono realizzate a mano. La mascherina è formata da tre strati, uno di cotone a contatto con la pelle, uno all'esterno per dare un po' di colore e renderla più vivace e un tessuto non tessuto all'interno per fare da filtro. Non c'è la pretesa di sconfiggere il virus, ma quantomeno di tutelarci verso gli altri. E' utile soprattutto quando è impossibile mantenere la distanza di sicurezza e durante le azioni quotidiane, quando ci sono momenti in cui, senza accorgersene, le regole vengono meno. Le mascherine possono poi essere lavate in lavatrice e passare per l'asciugatrice senza rovinarsi, insomma sono una valida alternativa, anche ecologica, a quelle usa e getta diventate ormai introvabili».

Daniele Collavino

© RIPRODUZIONE RISERVATA