LE MANIFESTAZIONI

VENEZIA L'uso delle mascherine all'aperto è obbligatorio praticamente in tutti i Comuni del Veneziano, soprattutto nelle zone di maggiore concentrazione di visitatori, anche con specifiche ordinanze dei sindaci e rischio di sanzioni tra i 400 e i 1.000 euro per gli eventuali trasgressori. E non mancano nemmeno i controlli, a campione, sul possesso del Green pass. Spenti i festeggiamenti per la notte di San Silvestro (annullate le manifestazioni di piazza), per paure di assembramenti, restano tuttavia in tutta la provincia gli eventi natalizi tra mercatini, giganteschi alberi di Natale, concerti, paesi di cioccolato, piste di pattinaggio sul ghiaccio e, nel caso di Caorle, anche di una pista per sciare in riva al mare.

VENEZIA E MESTRE

A Venezia, in piazza San Marco, tra palazzo Ducale e la Biblioteca Marciana, è stato inaugurato l'albero di 13 metri. Le luci natalizie sono state installate in tutta l'area marciana, illuminando le Procuratie Vecchie e Nuove e Calle Larga XXII Marzo sino a Campo Santa Maria del Giglio. Da sabato scorso, in campo San Polo, ha aperto la pista da pattinaggio che rimarrà in funzione fino al primo marzo. Dal 20 al 24 dicembre in Strada Nuova, Campo San Felice e Campo Santi Apostoli ospiteranno la Fiera di Natale. A Mestre, l'albero di Natale è stato allestito in piazza Ferretto, dove è stata montata anche una pista da pattinaggio e da dove parte il mercatino di Natale che poi corre tra le vie Poerio e Allegri. Pista di pattinaggio sul ghiaccio anche a Marghera, in piazza Mercato, dove ancora il 19 dicembre e 9 gennaio 2022 sarà allestito anche il mercatino di Natale.

IN PROVINCIA

Calendario ricco di appuntamenti anche a Mirano dove il Comune con Confcommercio hanno allestito mercatini, eventi e la pista di pattinaggio sul ghiaccio in piazza Errera. L'8 dicembre c'è stata l'inaugurazione con l'accensione delle luci. Ieri si è tenuto dicembre torna il Mercatino della fantasia e ogni domenica di dicembre saranno aperte le casette in legno. Natale Insieme è invece la rassegna ideata dal Comune di San Donà di Piave, che prevede fino al prossimo 16 gennaio un lungo elenco di appuntamenti tra teatro per famiglie, letture animate, spettacoli circensi, mostre e presentazioni culturali. In piazza Indipendenza è stata allestita una pista di pattinaggio sul ghiaccio. In Calendario anche eventi a Eraclea e a Cavallino-Treporti mentre a Jesolo è ritornato lo Jesolo Christmas Village, il mercatino di Natale che si sviluppa lungo via Bafile, da Largo Augustus e piazza Aurora con 92 casette in legno bianco tra oggettistica e food. Due gli alberi di Natale allestiti, in piazza Mazzini e piazza Aurora. Sempre in piazza Mazzini è tornata la pista di pattinaggio Jesolo on Ice, mentre in piazzetta Casabianca ogni weekend ci sarà il Paese di Cioccolato e in piazza Drago è stata installata una gigantesca stella cometa.

A Jesolo Paese in piazza I Maggio è stato inaugurato il presepe di Ghiaccio più grande d'Italia, realizzato in un struttura a meno 12 gradi.

LO SCI SUL MARE

A Caorle è tonato con la terza Caorle Wonderland, l'evento che si chiuderà il 9 gennaio con i fuochi d'artificio. La vera novità dell'anno è la presenza della pista da sci di fondo, che si svilupperà in parallelo alla scogliera, di fronte al mare, in via Roma. È la prima volta che sul litorale veneto ci sarà la possibilità di provare lo sci da fondo con sullo sfondo il mare, un nastro di 400 metri che potrebbe venir usato anche per allenamenti specifici. Nella zona di via Salita dei Fiori è allestito Music Land, uno spazio per i più giovani dove tra dj e aperitivi ci sono anche le giostre. In piazza Papa Giovanni XXIII ci sono anche le casette di legno (in tutto una settantina) e i food truck. Natale di eventi anche a Bibione grazie al Bibione Xmas Village, il villaggio di Natale allestito lungo viale Aurora, da piazza Copernico a piazza Fontana. L'apertura c'è stata l'8 dicembre. Ad essere allestita è una pista di pattinaggio con ghiaccio vero e un tipico villaggio di Natale con casette con prodotti enogastronomici, commercio e artigianato.

Giuseppe Babbo

