L'ESEMPIO

VAZZOLA Un segno che dà speranza. Il sindaco di Vazzola Giovanni Zanon è commosso dal gesto di Matteo, un bambino di 9 anni, che ieri ha recapitato in municipio una busta con 10 euro da donare alla protezione civile. Buongiorno sindaco, sono Matteo, ho 9 anni e abito a Tezze scrive il piccolo nella lettera che accompagna le due banconote da 5 euro In questo periodo difficile ho deciso di donare 10 euro del mio salvadanaio alla protezione civile che aiuta le persone in difficoltà. È importante aiutare gli altri secondo me, perché alla fine andrà tutto bene (scritto in maiuscolo, ndr). Firmato Matteo, solo il nome. La busta, sulla quale non era riportato il mittente, ma solo l'indicazione per il sindaco, è stata recapitata direttamente nella cassetta postale del municipio.

«A nome mio e dell'amministrazione afferma il sindaco - ringrazio di cuore Matteo per la sua generosità. Non c'è forma più bella di altruismo dei gesti dei più piccoli. Siamo orgogliosi dei nostri concittadini». La lettera è stata formalmente protocollata. «Spesso i bambini hanno più sensibilità di tanti adulti aggiunge Zanon È un gesto che dà un po' di speranza in questo periodo difficile di notizie tristi. Non capita tutti i giorni e Matteo è riuscito a strapparci un sorriso». Tanti i commenti dei vazzolesi. Non ci sono parole ha scritto Valeria sulla pagina Fb del Comune - Un gesto così grande da un bimbo così piccolo. Bravo Matteo. Grazie di cuore. Sei un bell'esempio anche per tutti i tuoi amici ha scritto Denis. Che caro bambino è il commento di Mariacarla- Sarà sempre una persona sensibile e solidale con gli altri.

ALTRUISMO

Momento emozionante, ieri, anche per il sindaco di Possagno Valerio Favero. Anche lui ha ricevuto una lettera da un piccola concittadina, Caterina di 7 anni, che ha donato 5 euro dei suoi risparmi. Caro sindaco, so che in questo periodo molte persone hanno bisogno di aiuto ha scritto Caterina Ti dono questa banconota da 5 euro che ho nel portafoglio, perché tu puoi sapere a chi donarli. Un caro saluto. Già nei giorni scorsi, il sindaco Favero aveva deciso di dare spazio ai bambini, appendendo al balcone del municipio i disegni con l'arcobaleno di #andràtuttobene fatti dai bimbi di Possagno. Idea nata dal servizio sociale associato di Possagno e Cavaso che ha lanciato l'iniziativa Coloriamo i nostri comuni. I bambini hanno realizzato i loro disegni, li hanno appesi ai cancelli di casa e gli assistenti sociali sono passati a raccoglierli. Un'attività che ha sicuramente smosso la sensibilità di grandi e piccini.

Elisa Giraud

