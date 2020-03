Le mamme di domani si preparano al parto in videoconferenza.

L'emergenza spinge tutti a cercare soluzioni all'impossibilità di incontrarsi. Così nel momento di necessità vengono sperimentate soluzioni alternative. «Covid-19 - spiega l'Usl - spinge anche le unità operative a trovare soluzioni alternative e digitali per essere vicini ai pazienti in questo difficile mento e continuare i percorsi di presa in carico». Mercoledì è stata testata dalla ginecologia di Feltre una videoconferenza con un primo gruppo ristretto di future mamme, avvisate via mail. Visto il gradimento dell'iniziativa, sarà riproposta tutta i mercoledì dalle 14.00 alle 15.00 a partire dal 25 marzo allargando la tematica all'emergenza Covid-19 in ambito ostetrico-ginecologico».

Gli incontri saranno organizzati utilizzando la piattaforma Google meet e saranno gestiti direttamente da Laura Favretti, direttore della ginecologia di Feltre, o da un suo collaboratore. Per partecipare a questi incontri virtuali, le donne potranno iscriversi, inviando una mail a ostetriciaginecologia.fe@aulss1.veneto.it oppure chiamando il n. 0439883497

