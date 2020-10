Abbiamo chiesto una riflessione sul momento critico della ristorazione a Damiano Visentin, titolare delle pizzerie Capri a Jesolo e a Ponte di Piave, cofondatore del progetto Anticamente, il pane coraggioso, oltre che poeta per hobby

Noi persone, noi famiglia, noi azienda che vive nella ristorazione, ci ritroviamo ad affrontare una nuova difficoltà, e osserviamo da vicino questo muro con un bagaglio di vita sulle spalle che contiene anni di battaglie per costruire un sistema che permetta di vivere questo lavoro senza morirci dentro a suon di orari folli, stress e sovraccarichi di ogni tipo.

A sospingerci è la convinzione che sia di fondamentale importanza alimentare il nostro fare con il meglio del nostro essere. Ma per coltivarlo - questo meglio - serve procurarsi spazio per vivere. Ecco allora perché ci dividiamo i compiti, investendo percentuali di guadagno, assumendo più persone e cercando di offrire loro strumenti, fiducia e spazio. Lottiamo per offrire contratti regolari, ma che si debba lottare per riuscirci è già un assurdo. Però l'unica domanda che ci rivolgono nell'ambiente è sempre la stessa:Ma chi ve lo fa fare?

Lottiamo contro il nero. E' dura, ma si, lottiamo contro il nero. Lottiamo contro la follia dei cibi che per essere prodotti distruggono. Lottiamo per ridare valore alle materie prime e a chi le produce. E pazienza se tutte queste lotte non vengono riconosciute a livello istituzionale. Non ci siamo mai aspettati di ricevere onorificenze.

Ma ritrovarsi sprofondati per la seconda volta in un problema di proporzioni mondiali e rendersi conto che rischiamo nuovamente tutti di perdere salute, lavoro, casa, serenità, dignità, solo per una questione di soldi che mancano, fa sembrare tutto uno scherzo di cattivissimo gusto.

Mi viene spontaneo allora fantasticare sulla Khirghisia del grande Silvano Agosti, lo Stato dei sogni da lui inventato, e immagino che una delle iniziative varate dal governo locale per bloccare il dilagare del virus sarebbe stata il blocco immediato e totale di tutte le possibili cause di contagio. Seguito a ruota dalla copertura immediata e totale di tutti i costi e di tutta la proiezione delle perdite, fino all'ultimo centesimo calcolabile, fino all'ultimo giorno di quarantena.

In Kirghisia, dove tutto parte da un principio di benessere umano che noi non abbiamo, questo probabilmente sarebbe stato il minimo. Il problema è che la Kirghisia non esiste. Però se si può immaginare si può costruire. Si, ma servirebbero immense risorse culturali, spirituali ed economiche. Ne abbiamo? Mah

Non intendo ora abbaiare a mia volta contro questo o quel governo. Personalmente non vivo immaginando sopra la mia testa un complotto che ci vuole carne da macello, anzi, oggi non vorrei proprio trovarmi nei panni di un politico, mi fanno tutti un po' pena. Penso che chi comanda debba oggettivamente affrontare un problema che nessuno sta capendo a fondo, che disorienta tutti, e che per essere risolto davvero ha bisogno delle risorse cui facevo riferimento prima: culturali, spirituali ed economiche immense. .

Ma mentre le prime due non si possono costruire nell'immediato, la terza si. Cosa sono i denari se non un'invenzione dell'uomo? Se oggi siamo tutti vittime di un'emergenza, e a causa della mancanza di denaro rischiamo la pelle, perché è così impossibile immaginare di generarne a sufficienza e scongiurare nell'immediato il rischio di morte civile, professionale e in alcuni casi fisica? Perché l'uomo accetta di mettere a repentaglio la propria esistenza auto-distruggendosi mentre è fuori discussione la possibilità di ripensare fantomatici equilibri economici, che tanto equilibrati non sono se la ricchezza di oggi è concentrata nelle mani di chi sta nella punta della piramide, mentre chi sta sotto semplicemente soffre e muore? Penso che alla base di tutto ci sia l'abitudine dell'homo contemporaneo a preoccuparsi solo che il proprio giardino non venga toccato. E la mia è una sensazione che si radica ancora più a fondo ogni qualvolta la marea di quel rischio si ritira e il confine di ognuno torna ad essere fuori pericolo. E' a questo punto che le piazze si svuotano e torna il silenzio.

Damiano Visentin

