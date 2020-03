LE LIMITAZIONI PER CHI SCIA

BELLUNO Il nuovo decreto con le misure per il contenimento dei contagi da coronavirus tocca direttamente anche i gestori degli impianti di risalita nelle stazioni invernali venete. Lo svolgimento delle attività nei comprensori sciistici è consentito, a condizione che si provveda alla limitazione dell'accesso agli impianti di trasporto chiusi assicurando la presenza di un massimo di persone pari ad un terzo della capienza. Ciò dunque vale per funicolari, funivie e cabinovie, ma non per le seggiovie e per gli skilift che invece si muovono all'aperto.

GLI IMPIANTISTI

«Dalla mattinata di lunedì, abbiamo subito ottemperato a quanto previsto dal decreto dice Renzo Minella, presidente dell'associazione degli imprenditori funiviari di Anef Veneto . Perciò stiamo utilizzando gli impianti limitandone la portata come da indicazioni, caricando le cabine al 30% della loro capienza». Quindi, giusto per fare un paio di esempi, nell'area sciistica di Falcade la funivia che dal passo San Pellegrino sale agli oltre 2500 di Col Margherita porta 30 persone anziché 90, la cabinovia che dal paese dell'Alto Agordino porta verso le piste più in quota trasporta ora 3 sciatori anziché 10. Per riuscire a rispettare i dettami del decreto, gli impiantisti utilizzano tutti i mezzi a loro disposizione: per le funivie, l'accesso all'area di partenza delle cabine è già regolato automaticamente con i cancelletti. Nel caso delle cabinovie, invece, spetta agli addetti all'impianto controllare che il numero di persone che entrano in cabina sia consono alla normativa. Spesso devono spiegare agli sciatori meno aggiornati il motivo di un utilizzo contingentato degli impianti. «In queste prime giornate non stiamo incontrando grossi problemi nell'ottemperare la norma. Ciò anche grazie al maltempo che riduce l'afflusso di sciatori - dice Minella -. Però stiamo già riscontrando che la limitazione dell'accesso agli impianti ha come conseguenza il formarsi di file di persone in attesa di salire sugli impianti: non c'è affollamento all'interno delle cabine, ma lo si crea alla partenza delle cabinovie e delle funivie. Questa è un'anomalia che abbiamo segnalato e ci attendiamo di avere un riscontro. In pratica, carichiamo meno persone in cabina e le stesse persone stanno in coda un tempo maggiore di quello che impiegherebbero nella risalita che poi li porta a sciare all'aria aperta».

IL PARADOSSO

Il decreto vale per il Veneto (zona gialla come Emilia Romagna, Lombardia e le province di Pesaro, Urbino e Savona) e non per il Trentino Alto Adige. Considerato che da tutti i comprensori bellunesi del Dolomiti Superski si può arrivare con gli sci ai piedi - e peraltro con un unico skipass - sulle piste delle province autonome, può capitare che gli stessi sciatori debbano salire su un impianto bellunese dalla portata forzatamente limitata, per poi entrare, durante la successiva risalita oltre il confine veneto, in una cabina affollata al massimo della sua capienza.

Andrea Ciprian

