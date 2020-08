LE LETTERE

C'è chi ha calato un no secco, senza tanti preamboli, chi invece ha usato toni più morbidi anche non diversi nella sostanza. Grazie a fonti riservate abbiamo reperito che due delle banche interpellate hanno fatto pervenire alla Regione Veneto che le aveva convocate il 7 luglio scorso chiedendo l'impegno a coprire la cifra di 12,5 milioni di euro necessaria per arrivare all'attivazione del fondo legato alla Legge Prodi-Bis che avrebbe poi ristorato al 100 per cento il prestito.

BANCA MPS

Monte dei Paschi di Siena non va tanto per il sottile affermando che dopo aver visionato il Piano Industriale ed aver effettuato ulteriori approfondimenti, ha deciso non sussistere alcun «interesse a valutare in questo frangente il sostegno finanziario richiesto in favore di Italia Wanbao Acc in amministrazione straordinaria, posizione con cui MPS non intrattiene rapporti». Mps in ogni caso ringrazia la Regione Veneto per averla resa partecipe del progetto».

ICCREA

Banca Iccrea la mette giù in modo molto più corposo e morbido, ovviamente dopo aver effettuato tutti gli approfondimenti effettuati dopo l'incontro. Approfondimenti che hanno riguardato «la situazione relativa all'amministrazione straordinaria di Italia Wanbao Acc». Ebbene, Iccrea, al momento, afferma di «non essere in grado di assicurare un intervento finanziario coerente con le esigenze di cassa» richieste da Acc. «In particolare, pur condividendo la validità delle motivazioni socio-economiche e industriali da voi rappresentate - spiega la nota -, non riteniamo ci siano al momento i presupposti per un intervento bancario di natura ordinaria tenuto conto: della situazione di incertezza del contesto economico (amplificato dalla pandemia) e dei possibili impatti anche sui piani aziendali, della nostra limitata conoscenza della società, con la quale non abbiamo mai avuto in passato relazioni, e delle vicende che l'hanno interessata fino ad oggi, delle policy creditizie a cui è tenuta l'attività bancaria (che è chiamata a rispettare stretti requisiti nel rilascio di sostegno finanziario in particolare in presenza di aziende che si trovano in situazione di stato di insolvenza acclarata), non ultimo dell'iter a cui è sottoposto l'eventuale attivazione della garanzia dello Stato». E cordiali saluti. (lm)

