LE LACRIME SANTA MARIA DI SALA (VENEZIA) «Cosa volete che vi dica... sto

LE LACRIMESANTA MARIA DI SALA (VENEZIA) «Cosa volete che vi dica... sto piangendo, pensando a mio padre, che ora può davvero riposare in pace». Quando mancavano dieci minuti a mezzogiorno, e sul televisore di casa andava in onda la diretta dello sbarco di Cesare Battisti sulla pista di Ciampino, Adriano Sabbadin è scoppiato in lacrime. Dopo aver atteso quel momento per quarant'anni, il figlio di Lino ha voluto filmare a propria volta la scena con il telefonino.LE IMMAGINIAi fotogrammi della cronaca si sono inevitabilmente sovrapposte i...