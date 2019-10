Le lacrime di chi aveva lavorato con lei «Si faceva voler bene anche dai clienti»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

SARA E L'ARCOBALENOJESOLO «Sara era la vita. Era l'arcobaleno che aveva tatuato sulla spalla». Non riescono a trattenere le lacrime, alla pizzeria Capri. Conoscono molto bene Sara Guernier: per quattro anni non è stata solo la loro dipendente, è stata un'amica, una valida collaboratrice. «L'anno scorso le nostre strade si sono divise, perché voleva fare una vita un po' più regolare, in una dimensione più tranquilla, ma ci siamo lasciati in ottimi rapporti, con tanto affetto, tanto è vero che ci sentivamo ancora». Hanno appreso dagli...