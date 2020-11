LE ISTRUZIONI

BELLUNO È una lettera dettagliatissima quella che il vescovo di Belluno-Feltre, monsignor Renato Marangoni, ha inviato a tutte le parrocchie. In essa precisa in che modo vivere la giornata di ieri e di oggi, cioè le commemorazioni dei santi e dei morti. «In queste giornate il ricordo dei nostri cari defunti si fa più sentito e più commosso». Comincia così la lettera. E subito dopo il vescovo aggiunge: «Il nostro pellegrinaggio ai cimiteri, nei prossimi giorni, sarà un camminare su strade altre, su pensieri che sconfinano, su ricordi che travalicano il passato e il presente, scorrendo volti scolpiti dentro di noi». Poi, riga dopo riga, chiarisce quali sino i comportamenti da assumere. «Nel contesto del nostro territorio possiamo concordare su alcune attenzioni per le celebrazioni e gli appuntamenti di preghiera di queste due ricorrenze liturgiche» scrive il vescovo.

LE MISURE

Sospensione per le processioni ne cimiteri e dalla chiesa al cimitero per l'evidente difficoltà ad applicarvi le «precauzioni sanitarie cui siamo tenuti». Non sono sospese, invece, le celebrazioni liturgiche che tuttavia «vanno curate con fedeltà piena alle indicazioni che già conosciamo»: e cioè numero limitato e contingentato dei fedeli in chiesa, e loro distanziamento, oltre che la sanificazione delle amni. Le celebrazioni con la benedizione delle tombe, che in alcune comunità erano previste ieri, nel pomeriggio della solennità dei santi, si sono potute svolgere a queste condizioni: l'accordo precedente con il Sindaco, in quanto il cimitero è territorio comunale; previsione di persone incaricate per invitare le persone ad igienizzarsi le mani all'ingresso del cimitero e per prendere posto. Un'altra indicazione è stata quella che le celebrazioni fossero contenute nei tempi, cioè non oltre i 20/30 minuti.

Ed anche in questo sono state osservate le regole di indossare la mascherina e del distanziamento da persona a persona ed ognuno è stato invitato «a rimanere stabile e fermo nel posto occupato».

NO A LUNGAGGINI

«Lo svolgimento della celebrazione resti nei tempi necessari, senza lungaggini di atti devozionali continua la lettera del vescovo - che vanno lasciati alla pratica personale. Ed alla fine della celebrazione ci sia l'attenzione a invitare i partecipanti a sciogliere l'assemblea senza creare assembramenti, anche di poche persone».

PERSONE FRAGILI

Un passaggio particolare è dedicato alle persone più fragili: «La comunione per ammalati e anziani può essere fatta con molta prudenza e con la massima applicazione delle precauzioni sanitarie; inoltre solo se concordata con i familiari, altrimenti si inviti alla preghiera domestica e al ricordo dei propri cari defunti in famiglia».

Giovanni Santin

