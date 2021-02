LE ISTITUZIONI

VENEZIA Lui la lotta l'ha vissuta davvero sulla propria pelle. Ha combattuto contro il virus come uomo delle istituzioni, certo, ma anche (e forse soprattutto) come paziente: Vittorio Zappalorto, prefetto di Venezia, è stato trascinato in terapia intensiva dalla malattia e i segni li porta ancora addosso. Quei giorni trascorsi in terapia intensiva l'hanno reso ancora più determinato a far rispettare le regole per evitare che si arrivi a una nuova, micidiale ondata. «Non possiamo permettercela, porterebbe al default economico - commenta - E non mi riferisco solamente al privato, ma anche al pubblico: il rischio è che finiscano per saltare i servizi essenziali dello Stato, uno scenario che dobbiamo assolutamente evitare».

ANNO IN TRINCEA

L'ultimo anno è stato probabilmente il più intenso della sua carriera. «Un anno in trincea passato a respingere gli assalti di una pandemia - spiega il prefetto - che ha stravolto la vita di tutti. Il covid ha avuto un impatto devastante, ha messo in luce nuove povertà e nuove ricchezze, e ci ha costretto a delle scelte difficili, a volte anche sbagliate. Può capitare, quando non si conosce ancora il nemico che si sta affrontando». Tornando indietro, che cosa si sarebbe potuto/dovuto gestire diversamente? «Dovevamo chiudere tutto prima, immediatamente, fin dai primi casi a Vo' - continua - adesso con il senno di poi è facile, un anno fa non avevamo la stessa esperienza. Nella seconda ondata, invece, ci siamo lasciati andare. Potevamo essere più prudenti, più accorti». Il vaccino è la grande speranza di oggi e di domani. «È vero, ma non stiamo considerando il fattore tempo. Non saremo vaccinati tutti per quest'estate, non lo saremo neppure in gran parte. Dovremo convivere ancora per molti mesi con questa situazione». Quest'anno ha portato una rivoluzione anche nel modo di concepire e vivere le istituzioni: lo smartworking, le videoconferenze, la didattica a distanza. «E il virus ha mostrato tutte le carenze della nostra rete, lacune che devono essere colmate». La prefettura, in questi mesi, ha visto anche l'effetto tsunami dell'emergenza sanitaria sul lavoro tra «Cessazioni di attività, persone rimaste a casa, trattative fiume con i sindacati». Ma il focus resta sempre lo stesso: il virus è una minaccia letale. «Ho vissuto giorni difficili quando mi sono ammalato - commenta Zappalorto - Ne sono uscito, fortunatamente, ma sento ancora addosso le conseguenze. Da quando sono guarito ho chiesto di rafforzare ancora di più i controlli, di far sì che si evitassero assembramenti nei locali e nelle discoteche. Quando si viene toccati personalmente, la percezione del problema inevitabilmente cambia».

CAMBIARE VOLTO

Venezia, come le altre città d'arte, ha accusato un colpo ancor più forte. Il turismo a zero ha cancellato l'economia principale della città ed è evidente che i ristori non possono essere la soluzione. Che cosa possono fare quindi Stato e politica per evitare il fallimento di chi in un anno ha perso tutte le sue entrate? «La politica deve prendere atto di ciò che è successo e riconvertire e ripensare l'economia della città - spiega - Bisogna ristrutturare il bilancio, non farlo più dipendere dalle risorse che provengono dal turismo: bisogna immaginare un futuro diverso. Servono investimenti, ma non più su spese correnti ma infrastrutture, che devono mirare alla semplificazione amministrativa e degli apparati. Le infrastrutture a cui penso non sono porti, ponti o autostrade, ma servizi di rete, che rendano più agili le attività telematiche. Per uscire dalla crisi è necessario cambiare mentalità». Questo per il domani a lungo termine, per l'immediato futuro secondo il futuro invece non ci saranno grandi stravolgimenti: non sarà di certo, quindi, un'estate da liberi tutti»: «No, assolutamente. La situazione non sarà molto diversa da quella attuale, non mi aspetto che riaprano le discoteche e non mi aspetto che sia sdoganato l'aperitivo senza regole. Ripetere la leggerezza di un anno fa potrebbe essere un errore senza uscita: una terza ondata porterebbe al tracollo finanziario».

