LE ISTITUZIONI

CAORLE A nome di tutta l'amministrazione comunale e di tutta la cittadinanza esprimo il più profondo cordoglio per questo grave lutto che ha colpito la nostra comunità e soprattutto le famiglie dei nostri due concittadini, morti in circostanze così tragiche. E' un fatto drammatico che ci lascia senza parole e ci addolora. Tutta l'amministrazione comunale è vicina ai familiari delle vittime».

Sono queste le parole pronunciate dal sindaco di Caorle, Luciano Striuli, dopo aver appreso la notizia del gravissimo incidente stradale che ha portato giovedì in tarda serata alla morte di Pierluigi Dorigo ed Enrico Bellinazzi.

GLI ANNI GIOVANILI

Da ragazzi, peraltro, Striuli e Bellinazzi erano legati da profonda amicizia: «Eravamo praticamente coetanei e quindi facevamo parte della stessa compagnia di amici racconta Striuli E' sempre stato caratterizzato da un grande brio e da un forte entusiasmo. Sapeva coinvolgere e far divertire chiunque gli stava attorno. Era generoso, un lavoratore instancabile, sempre propositivo e capace di trovare sempre nuovi progetti ai quali dedicarsi. Crescendo abbiamo poi preso strade diverse, ma non dimenticherò mai il tempo trascorso insieme».

Per tutta la giornata di ieri, sui gruppi social dedicati a Caorle sono stati numerosi i messaggi di cordoglio che conoscenti e semplici cittadini hanno voluto lasciare in ricordo dei due uomini scomparsi all'improvviso a causa del sinistro stradale.

ROSARIO E FUNERALI

Oggi, sabato 15 agosto, alle 17.30 nel Duomo di Caorle sarà recitato il rosario in memoria di Enrico Bellinazzi, mentre quello per Pierluigi Dorigo è fissato per domani, domenica 16 agosto, sempre alle 17.30. Anche le liturgie funebri si celebreranno nel Duomo di Caorle, entrambe nella giornata di lunedì 17 agosto: alle 11 il funerale di Bellinazzi, mentre alle 15.30 quello di Dorigo. Chi volesse rendere l'ultimo saluto ai due defunti può farlo nelle camere ardenti allestite nel cimitero di Caorle: per Dorigo lunedì dalle 10.30 alle 15, per Bellinazzi domani dalle 14 alle 18 e lunedì dalle 9 alle 10.30.

