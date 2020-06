LE ISOLE

VENEZIA Proteste dalle isole per i trasporti, da Burano e da Murano, su più fronti. A Burano nei giorni scorsi i residenti si sono ritrovati a fare i conti con una enorme quantità di turisti che ha affollato l'isola i vaporetti, mettendo in crisi il sistema e lasciando a terra molti utenti.

«Actv ha annunciato che i nuovi orari entreranno in vigore dal 7 giugno, ma è un grave errore aver dimenticato il ponte del 2 giugno protesta Davide Tagliapietra i nuovi orari sarebbero dovuti entrare in vigore dall'1 giugno. Purtroppo capisco che la crisi abbia fatto perdere non pochi soldi all'azienda, ma nel momento in cui tutto riparte non si possono sbagliare i tempi in questa maniera. Spero che quanto prima intervenga il sindaco anche perché le nostre linee sono quelle che portano i soldi nelle tasche dell'azienda, a differenza di altre tratte che invece sono in perdita. Ci auguriamo tutti che dal 7 le corse vengano ripristinate così come erano l'anno scorso e che da Burano per Punta Sabbioni vengano intensificate le corse, altrimenti qui si rischia il collasso». Nel frattempo, anche a Murano i residenti sono sul piede di guerra. È stata avviata una raccolta firme per ripristinare la linea 18, la balneare che collega Murano al Lido e che fino all'anno scorso registrava parecchie corse all'andata e al ritorno per il trasporto dei pendolari e delle famiglie che si recano quotidianamente nelle spiagge. Ci sono poi problemi sulle altre linee: le circolari che ormai si fermano a fondamente Nuove, la linea 3 diretta a Piazzale Roma ridotta al minimo, l'attuale cancellazione della linea 7 turistica da Navagero a San Marco e viceversa mettendo in crisi ristoratori e negozianti. Cosa che ha spinto alcuni di questi a scrivere alla direzione di Actv per chiedere se e quando viene prevista la riattivazione, pur se a orario ridotto, ma utile, di alcune linee di navigazione per Murano.

«Abbiamo riaperto con estremo coraggio, osservando normative igienico sanitarie previste e affrontando maggiori oneri - scrive la titolare di un'azienda di ristorazione con 18 dipendenti - siamo felici di aver visto che Venezia sia stata scelta come meta da numerosissimi visitatori regionali. Noi purtroppo abbiamo avuto solo pochi sporadici ospiti».



